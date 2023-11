Verstappen wint in Las Vegas, Jos Verstappen roept Max tot de orde na uitspraken | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Op zondag was het dan eindelijk tijd voor de allereerste Grand Prix van Las Vegas op de wereldberoemde strip van de gokstad. De rit werd een prooi voor Max Verstappen, die overwinning nummer achttien op zijn naam wist schrijven en daarmee zijn record weer aanscherpt. Na afloop van de veelbewogen race valt er genoeg na te praten over de dingen die er allemaal gebeurd zijn in Sin City. De belangrijkste en meest gelezen verhalen lees je hieronder.

Verstappen zegeviert in spectaculaire Grand Prix van Las Vegas

Max Verstappen heeft de F1 Grand Prix van Las Vegas gewonnen. De regerend wereldkampioen moest er hard voor vechten in deze spectaculaire race, maar wist uiteindelijk als winnaar over de streep te komen. Charles Leclerc ging in de absolute slotfase naar de tweede plaats ten koste van Sergio Pérez, die derde werd. Alles bij elkaar gebeurde er een hoop in Las Vegas en was het geen moment saai. Wat er allemaal gebeurde, kun je lezen in deze samenvatting.

Hamilton countert uitspraken Verstappen over Las Vegas: "Ongelijk bewezen"

Lewis Hamilton denkt dat de F1 Grand Prix van Las Vegas de mond van vele criticasters heeft gesnoerd door een uiterst spectaculaire race op de mat te leggen. Menigeen, waaronder Max Verstappen, was kritisch op het 'showweekend' in Vegas, maar volgens Hamilton is hun ongelijk nu bewezen. "Er waren veel geweldige inhaalmogelijkheden en ik denk dat voor al degenen die zo negatief waren over het weekend en zeiden dat het allemaal om de show ging, bla bla bla, Vegas heeft bewezen dat zij ongelijk hadden", zegt de Britse coureur.

Verstappen erkent: "Vijf seconden tijdstraf was terecht"

Max Verstappen steekt de hand in eigen boezem. Volgens de Red Bull Racing-coureur was de vijf seconden tijdstraf die hij opgelegd kreeg tijdens de Grand Prix van Las Vegas, terecht. Hoewel de drievoudig wereldkampioen in eerste instantie tijdens de race nog zijn ongenoegen liet blijken, slikt hij die woorden na afloop van de race alweer in. De Nederlander spreekt zich uit op de persconferentie.

Leclerc sprak met Verstappen na incident: "Hij heeft mij zijn excuses aangeboden"

Charles Leclerc zijn Grand Prix van Las Vegas begon meteen met een stevig gevecht met Max Verstappen. De polesitter kreeg de Nederlander aan zijn binnenkant en moest uitwijken om een ongeluk te voorkomen. Leclerc onthult dat Verstappen hem na afloop zijn excuses aanbood voor het incident. "Ja, ik heb er al over gesproken met Max. Hij heeft mij excuses aangeboden voor de start. Hij zat aan de binnenkant, ik kneep hem af en ik wist dat er geen grip was op die plek."

Jos Verstappen roept Max tot de orde: "Je kunt niet overal blind tegenaan trappen"

Max Verstappen heeft zich de afgelopen week een aantal keer behoorlijk kritisch uitgelaten over de Grand Prix van Las Vegas en de Nederlander jaagde daarmee een aantal mensen tegen zich in het harnas. Ook vader Jos Verstappen is van mening dat zijn zoon af en toe wel een toontje lager mag zingen. ""Ik vind wel dat hij dingen kan zeggen, maar in dit geval op een nettere manier. Dat heb ik hem ook direct gezegd", zegt vader Jos onder meer.