Zondag 19 november 2023 19:18

Charles Leclerc zijn Grand Prix van Las Vegas begon meteen met een stevig gevecht met Max Verstappen. De polesitter kreeg de Nederlander aan zijn binnenkant en moest uitwijken om een ongeluk te voorkomen. Leclerc onthult dat Verstappen hem na afloop zijn excuses aanbood voor het incident.

Leclerc beschikte bij aanvang van de Grand Prix van Las Vegas over het voordeel bij de start, nadat de Ferrari-coureur op zaterdag beslag wist te leggen op de pole position. De Monegask had de pech dat teammaat Carlos Sainz, die op P2 kwalificeerde, door zijn tien plekken gridstraf naast hem wegviel . Het betekende dus dat nummer drie Verstappen naast hem aansloot tijdens de start van de race en de coureur uit Hasselt rook meteen bij de start van de 21e race van dit seizoen zijn kansen.

Artikel gaat verder onder video

Gesprek met Verstappen

Verstappen waagde in zijn Red Bull de aanval op Leclerc, maar deed dat wel héél optimistisch en hij dreef Leclerc buiten het circuit. Later kreeg Verstappen voor zijn actie een tijdstraf van vijf seconden voor zijn actie van de wedstrijdleiding. Na afloop van zijn tweede plek in Las Vegas vertelt de Monegask voor de camera van Viaplay dat Verstappen hem na afloop van de race excuses aanbood: "Ja, ik heb er al over gesproken met Max. Hij heeft mij excuses aangeboden voor de start. Hij zat aan de binnenkant, ik kneep hem af en ik wist dat er geen grip was op die plek."

Mea culpa Verstappen

Leclerc vervolgt: "Hij besloot echter om daar te blijven zitten en ik had verwacht dat hij dus wijd zou gaan. Dat deed hij. Ik probeerde mij te verweren via de buitenkant, maar toen haalde hij mij in", besluit Leclerc. Overigens trok Verstappen na afloop op de persconferentie ook richting de buitenwereld het boetekleed aan voor zijn actie: "Op dat moment zit je natuurlijk nog vol adrenaline. Ik was in eerste instantie niet blij met de straf, maar als ik nu terugkijk, dan was het toch wel de juiste beslissing. Die vijf seconden straf maakten het voor mij natuurlijk wel moeilijker om daarna weer naar voren te komen."