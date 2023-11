Jeen Grievink

Zondag 19 november 2023 08:30 - Laatste update: 08:42

Max Verstappen heeft de F1 Grand Prix van Las Vegas gewonnen. De regerend wereldkampioen moest er hard voor vechten in deze spectaculaire race, maar wist uiteindelijk als winnaar over de streep te komen. Charles Leclerc ging in de absolute slotfase naar de tweede plaats ten koste van Sergio Pérez, die derde werd.

Verstappen begon vanaf de tweede startpositie en kende een goede start, waardoor hij zij aan zij met Leclerc de eerst bocht inging. De twee dreven elkaar wijd en kwamen buiten de baan terecht, maar Verstappen wist wel de leiding over te nemen. Het zorgde voor een woedende boordradio vanuit de Ferrari. Iets daarachter was het Alonso die in een spin terechtkwam, waardoor meerdere coureurs in de problemen kwamen. Het zorgde voor een virtual safety car en Pérez moest een nieuwe neus halen. Kort na de neutralisatie ging het gruwelijk mis bij Lando Norris, die een harde crash meemaakte en uitviel. Het zorgde voor een safety car.

Verstappen krijgt tijdstraf na incident met Leclerc

Verstappen kende een geweldige herstart en trok direct een flink gat richting Leclerc. Wel kreeg hij daarna een tijdstraf van vijf seconden aan z'n broek vanwege het voorval bij de start in bocht 1. Leclerc wist echter in de daaropvolgende ronden het gat richting de Red Bull steeds verder te verkleinen. Vlak voordat Verstappen zijn pitstop maakte, werd hij dan ook ingehaald door de Monegask. Verstappen viel na zijn stop tijdelijk terug naar de elfde positie. Hamilton liep op zijn beurt een lekke band op na een touché met Piastri. Hij verloor hierdoor veel tijd en posities. Wie juist veel posities won, was Pérez, die na twintig ronden op de tweede positie reed, achter leider Leclerc.

Safety car na touché tussen Verstappen en Russell

Verstappen probeerde de weg naar voren te vinden en moest halverwege de wedstrijd aan Russell voorbij. De twee raakten elkaar in dit gevecht en verloren wat bodywork. Dit zorgde voor een nieuwe safety car. Leclerc voerde het clubje aan, gevolgd door Pérez. De Monegask kwam echter goed weg en behield de leiding. Verstappen volgde op plek vijf, achter Piastri en Gasly. Met behulp van DRS wist hij echter al vrij snel aan de Alpine voorbij te gaan en klom hij door naar plek vier. Pérez ging op zijn beurt weer voorbij aan Leclerc, waardoor de Mexicaan op koers lag om mee te gaan doen om de overwinning.

Top drie vecht om overwinning

Leclerc gaf zich echter niet gewonnen en sloeg enkele ronden later weer terug. Verstappen vond op zijn beurt ook de aansluiting en zodoende kon de gehele top drie in één beeld worden gevangen. Het duurde niet lang of Verstappen passeerde ook zijn teamgenoot, zodat hij de aanval kon gaan inzetten op Leclerc. Dit lukte al vrij snel, waardoor de Nederlander weer terug kwam aan kop. Leclerc moest op zijn beurt in zijn spiegels gaan kijken, want Pérez zat op z'n staart.

Spannende gevechten in middenveld

Achter de top drie was het ook billenknijpen geblazen. Er werd volop gestreden voor de felbegeerde punten. Ocon, Stroll en Russell vochten om plek vier, terwijl Sainz, Alonso en Hamilton jacht maakten op de punten die daarachter te verdelen waren. Minder succesvol was de race voor teams als AlphaTauri, Williams en Haas.

Verstappen wint Grand Prix Las Vegas

In de absolute slotfase wist Leclerc plots de aansluiting weer te vinden bij Pérez en ontstond er nog een spannend gevecht om de tweede plaats. In de allerlaatste ronde ging hij aan de Mexicaan voorbij en trok hij de tweede stek over de streep. Pérez finishte zodoende als derde. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Ocon, Stroll, Sainz, Hamilton, Russell, Alonso en Piastri.