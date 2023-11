Jeen Grievink

Lewis Hamilton denkt dat de F1 Grand Prix van Las Vegas de mond van vele criticasters heeft gesnoerd door een uiterst spectaculaire race op de mat te leggen. Menigeen, waaronder Max Verstappen, was kritisch op het 'showweekend' in Vegas, maar volgens Hamilton is hun ongelijk nu bewezen.

Verstappen liet zich dit weekend het meest kritisch uit over de race in Las Vegas. De regerend wereldkampioen was absoluut niet onder de indruk van de hele hype en zei dat het voor 90 procent om de show ging en slechts 10 procent om het racen. Tevens voelde hij zich "een clown" toen hij 'gepresenteerd' werd aan de fans op donderdag. Ook de lay-out van het circuit kon Verstappen niet bekoren. Volgens hem is het een betrekkelijk saaie baan met enkel wat rechte stukken en haakse, langzame bochten. "Dat is gewoon minder leuk", zo zei de Limburger.

Verstappen geen fan van Vegas, Hamilton wel

In aanloop naar de race zei Verstappen ook dat sommigen - zonder namen te noemen - het leuk vinden om het tegenovergestelde te zeggen van wat hij zegt. "Ik denk dat sommige coureurs het ook juist leuk vinden om dat wat ik zeg, andersom te zeggen. Honderd procent", zo zei hij. Verstappen doelde hier hoogstwaarschijnlijk op Hamilton, die juist woorden tekortkwam om de show in Vegas van lof te voorzien, maar de Nederlander wil dit niet bevestigen. "Ik ga geen namen noemen", zo hield hij zich wijselijk op de vlakte. Deze woorden lijken echter ook de oren van Hamilton te hebben bereikt, want na afloop van de race leek de Brit een sneer uit te delen aan zijn rivaal van Red Bull Racing.

Hamilton countert kritiek op Las Vegas: "Bla bla bla"

De Grand Prix van Las Vegas werd een waar spektakelstuk, met veel inhaalacties en spannende gevechten. Volgens Hamilton heeft de race dan ook de monden van veel criticasters gesnoerd. "Er waren veel geweldige inhaalmogelijkheden en ik denk dat voor al degenen die zo negatief waren over het weekend en zeiden dat het allemaal om de show ging, bla bla bla, Vegas heeft bewezen dat zij ongelijk hadden", zo sneert Hamilton.