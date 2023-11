Jeen Grievink

Max Verstappen heeft zich dit weekend al meermaals uitgesproken over de F1 Grand Prix van Las Vegas en de show die daaromheen hangt. De regerend wereldkampioen is geen fan van de glitter en glamour en heeft tevens geen hoge pet op van het circuit. Als hem gevraagd wordt of andere coureurs hem bijstaan in deze mening, zegt hij dat sommigen expres een andere mening verkondigen.

De Formule 1 is dit jaar voor het eerst in de geschiedenis neergestreken in Las Vegas, waar het een ware entertainmentshow heeft opgetuigd. Kosten noch moeite zijn gespaard om het grootste evenement van het seizoen neer te zetten. Verstappen is er echter niet van onder de indruk. Hij heeft zich dit weekend dan ook al meermaals kritisch uitgelaten over de poppenkast in het gokwalhalla. Ook van het aangelegde stratencircuit kan hij niet bepaald genieten. "Ik ben gewoon iemand die het leuker vindt om op een echt circuit te rijden", zo zegt hij in gesprek met Viaplay, voorafgaand aan de race.

Verstappen heeft uitgesproken mening over Vegas

"Veel snelle bochten, dat is gewoon veel leuker in een Formule 1-auto. Hier (in Vegas, red.) is het gewoon heel veel haakse, langzame bochten en daar wordt ik niet echt warm van. Dat is gewoon minder leuk", zo vervolgt de Red Bull-coureur zijn verhaal. De Nederlander lijkt echter de enige te zijn die zich zo openlijk uitspreekt over de mindere kanten van het evenement. "Het mag toch wel gezegd worden als je een circuit minder leuk vindt dan anderen? Over het algemeen mag ik toch gewoon mijn mening hebben als ik een circuit niet leuk vindt - of juist wel. En dat ik snellere circuits leuker vindt, is gewoon mijn gevoel en mijn mening."

Verstappen sneert naar collega-coureur

Ook met de show die rondom het racen is opgetuigd, heeft Verstappen helemaal niets. Op de vraag of hij hierin bijval krijgt van de andere coureurs, antwoordt de Limburger veelzeggend. "Van sommigen wel, maar ik denk dat sommige coureurs het ook juist leuk vinden om dat wat ik zeg, andersom te zeggen", zo deelt hij een sneer uit. Over welke coureur hij het hier heeft, wil hij niet zeggen. "Ik ga geen namen noemen", zo houdt hij wijselijk z'n mond, al kan menigeen wel invullen over wie Verstappen het hier mogelijk heeft.

Maar is er echt een coureur die bewust het tegenovergestelde zegt van wat Verstappen zegt? "Ja, honderd procent", zo is hij stellig. En waarom dat is? "Weet ik veel, is ook niet mijn probleem uiteindelijk."