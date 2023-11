Dit is de stand in het kampioenschap na de Grand Prix van Las Vegas

Remy Ramjiawan

Zondag 19 november 2023 09:41

De Grand Prix van Las Vegas zit erop en Max Verstappen heeft wederom een overwinning aan zijn CV weten toe te voegen. Polesitter Charles Leclerc kwam als tweede over de streep en Sergio Pérez weet ook weer het podium te vinden. Het zorgt ervoor dat de stand in het kampioenschap weer iets anders eruit ziet.

Verstappen heeft de titel in 2023 al binnen en Pérez heeft met nog één race te gaan zichzelf verzekerd van de tweede plek in het kampioenschap. Lewis Hamilton kon nog even loeren op de plek van vicekampioen, maar het gat op de Mexicaan is inmiddels opgelopen naar 39 punten. Carlos Sainz en Fernando Alonso hebben op dit moment allebei 200 punten achter hun naam staan, maar Sainz wist in Singapore te winnen en staat daardoor nog boven zijn landgenoot.

Artikel gaat verder onder video

Coureurskampioenschap

Stand constructeurs

In het constructeurskampioenschap is het door de uitslag in Las Vegas ook weer interessant geworden. Red Bull Racing heeft het kampioenschap al in hun voordeel besloten, maar Ferrari is het team van Mercedes genaderd op slechts vier punten. Ook Aston Martin kan nog een sprong maken, want McLaren staat slechts negen punten voor de renstal.