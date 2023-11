Leclerc op pole in Las Vegas, F1 komt met statement voor weggestuurde fans | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Zaterdag 18 november 2023 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De kwalificatie in Las Vegas zit erop en Charles Leclerc heeft het snelste rondje weten af te leggen op het stratencircuit. Max Verstappen vertrekt zondag vanaf P2 en George Russell zal vanaf de derde plek komen. Vrijdag werden fans vroegtijdig naar huis gestuurd en de Formule 1 heeft middels een statement een compensatie aangeboden. Niet iedere fan gaat daarmee akkoord, want inmiddels zou er ook een rechtszaak tegen de organisatie zijn gestart. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Leclerc pakt pole voor Grand Prix van Las Vegas, Verstappen profiteert van gridstraf Sainz

Met een 1.32.726 heeft Charles Leclerc zich weten te verzekeren van de pole position in Las Vegas. Teamgenoot Carlos Sainz wist de tweede tijd op het bord te zetten, maar zakt naar de twaalfde positie, vanwege zijn gridstraffen. Daardoor schuift Max Verstappen op naar P2 en zal George Russell de wedstrijd aanvangen vanaf de derde plek. Hele artikel lezen? Klik hier

Verstappen tevreden met derde tijd in kwalificatie: "Hebben gemaximaliseerd"

Hoewel Max Verstappen natuurlijk met niks minder genoegen neemt, dan met de eerste plek, geeft hij na afloop van de kwalificatie in Las Vegas aan dat hij toch wel kan leven met zijn derde tijd. De Limburger wijst naar de koude en glibberige omstandigheden, maar vooral de temperatuur van de banden was bij Ferrari beter op orde. Toch zijn er nog genoeg kansen op een overwinning, al verwacht Verstappen een pittige race in Las Vegas. Hele artikel lezen? Klik hier

Formule 1 komt met statement en compensatie richting op vrijdag weggestuurde fans

De Formule 1 heeft op vrijdag iets moeten doen, wat het normaliter nooit wil doen namelijk: fans naar huis sturen. Het was het gevolg van de uitgestelde start van de tweede vrije training in Las Vegas. De organisatie reageert middels een statement op het gebeuren en deelt mee dat de fans een voucher voor de Grand Prix van Las Vegas-store hebben gekregen ter waarde van 200 dollar. Hele artikel lezen? Klik hier

Verstappen over "passie en emotie" in de F1: "Daar werd ik verliefd op, en niet op al deze shows eromheen"

Het raceweekend in Las Vegas werd van tevoren door Max Verstappen al bestempeld als een weekend waarin het entertainmentgehalte enorm hoog zou gaan liggen. De Limburger legt uit waarom hij verliefd werd op de sport en dat heeft in zijn ogen niets te maken met alle shows om de racerij heen. Hele artikel lezen? Klik hier

'Weggestuurde fans starten rechtszaak tegen organisatie GP van Las Vegas'

Het blijkt dat niet alle fans die vrijdag zijn weggestuurd in Las Vegas genoegen nemen met de waardebon van 200 dollar. Volgens de Las Vegas Review-Journal is er namelijk een rechtszaak gestart tegen de organisatie in Las Vegas. Die fans wijzen naar een organisatie die in hun ogen contractbreuk heeft gepleegd, nalatig is geweest en misleidende handelspraktijken erop nahoudt. Hele artikel lezen? Klik hier