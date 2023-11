Jan Bolscher

Zaterdag 18 november 2023 13:18

Max Verstappen heeft een uitgebreid betoog gegeven over waarom hij geen grote fan is van Formule 1-races in steden zoals Las Vegas, waar het volgens de Red Bull Racing-coureur ontbreekt aan "passie en emotie".

De Formule 1 is dit weekend neergestreken in Las Vegas, waar voor het eerst sinds 1982 een Grand Prix wordt verreden. De organisatie achter het evenement heeft met man en macht gewerkt om een raceweekend uit de grond te stampen, dat past bij het extravagante karakter van de in Nevada gelegen gokstad. De optredens en shows van wereldsterren zijn niet op twee handen te tellen en de beelden zien er fantastisch uit, maar tot nu toe is niet alles vlekkeloos verlopen. Dat is echter niet per se iets nieuws bij de eerste editie van een evenement. Mercedes-teambaas baas Toto Wolff sprak dan ook vol lof over de organisatie en zei dat hiermee nieuwe standaarden voor de Formule 1 worden gezet.

Artikel gaat verder onder video

Raceweekend Las Vegas maakt de tongen los

De meningen zijn echter verdeeld. Van Verstappen weten we dat hij naar het circuit komt om te racen, en niet voor alle poespas eromheen. Na de uitbundige openingsceremonie op woensdag vertelde Verstappen al zich een clown te voelen. "Het is 99 procent show, en één procent sport", klonk het hij onder andere. Ook andere coureurs gaven aan dat het showbizzgehalte wel wat minder had gemogen. Na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas - waar Verstappen de derde tijd klokte, maar doorschoof naar P2 vanwege een gridstraf voor Carlos Sainz - ging de Nederlander uitgebreid in op waarom hij geen fan is van races in steden zoals Las Vegas.

Emotie en passie

"Ik kan er lang over doorgaan, maar ik heb het gevoel dat... Natuurlijk is een showelement belangrijk, maar ik hou van emotie", trapte de drievoudig wereldkampioen af op de persconferentie voor de top drie. "Als kind draaide het voor mij om de emotie van de sport. Dat is waar ik verliefd op werd, en niet op de show om de sport heen. Als een echte racer, zou dat niets uit moeten maken. Ten eerste komt een Formule 1-auto niet echt tot leven op een stratencircuit. Het is niet zo spannend. Ik denk dat het vooral draait om de juiste circuits. Plekken als Spa en Monza hebben veel emotie en passie. Zelf vind ik het fantastisch om de fans daar te zien. En als ik in de auto spring, ben ik er klaar voor en ik geniet ervan om op dat soort plekken te rijden", klonk het.

Grand Prix van Italië, 2023

De fans in Las Vegas

De 26-jarige coureur vervolgde: "Ik begrijp dat fans misschien ook wat te doen moeten hebben om het circuit heen, maar ik denk dat het belangrijker is dat je ze laat begrijpen wat wij doen als sport, want de meesten komen gewoon om te feesten, om te drinken, of om een dj of optreden te zien. Ik kan dat overal ter wereld doen. Ik kan naar Ibiza gaan, straalbezopen worden en een leuke tijd hebben. Maar nu komen de mensen, en waar worden ze eigenlijk fan van? Ze willen hun favoriete artiest zien, een paar drankjes doen en dan een avond gaan stappen. Maar ze snappen niet wat wij aan het doen zijn en wat wij riskeren om te presteren."

Las Vegas, 2023

Willekeurige shows

Volgens Verstappen moet de Formule 1 meer de focus leggen op de sport zelf, zodat kinderen opgroeien met de droom om wereldkampioen te worden: "Als de sport meer focus zou leggen op dat soort dingen, en meer uit zou leggen over wat de teams doen tijdens het seizoen, wat ze bereiken, waar ze voor werken... Dat vind ik veel belangrijker dan het hebben van al deze willekeurige shows overal. Het is niet waar ik gepassioneerd over ben, en ik hou van passie en emotie op plekken. Ik hou van Las Vegas, maar niet om er met een Formule 1-auto te rijden. Ik vind het fantastisch om hier wat te drinken, alles op rood te zetten, een beetje gek te doen en lekker te eten. Maar zoals ik al zei: in vergelijking met een aantal old school circuits ontbreekt hier de passie en emotie."