Brian Van Hinthum

Zaterdag 18 november 2023 07:32 - Laatste update: 07:35

De vrijdag in Las Vegas werd in vele opzichten een flater waar de organisatie van de Grand Prix in de woestijn toch niet op gehoopt had. Ook voor de fans werd het een ervaring om snel te vergeten, zij werden nog voor de verlate tweede vrije training naar huis gestuurd. De Formule 1 komt nu met uitleg én compensatie.

De eerste dag van de veel flink opgezweepte Grand Prix van Las Vegas had een groot spektakel voor de fans, zowel op het circuit als thuis voor de buis, moeten worden. Uiteindelijk werd het echter precies het tegenovergestelde. De eerste vrije training in de gokstad moest al vroeg worden afgeblazen wegens een losliggende putdeksel die bij Carlos Sainz voor veel schade zorgde. Wegens alle perikelen op en rondom het circuit duurde het lang voor de tweede vrije training van start kon gaan. Deze werd namelijk met bijna drie uur uitgesteld.

Risico's

Ondertussen was het heisa op de tribunes en in de fan zones. De aanwezige fans werden één uur voordat de training uiteindelijk plaatsvond gesommeerd om de tribunes en fan zones te verlaten. Op sommige plekken moest de politie er zelfs aan te pas komen om bepaalde fans, die natuurlijk veel geld voor een kaartje hadden betaald, van de tribunes af te halen. Renee Wilm, CEO van de race en Formule 1-voorman Stefano Domenicali reageren gezamenlijk middels een statement: "De vertraging van de vrije training zorgde voor risico's voor onze medewerkers en onze fans. We hebben de beslissing gemaakt om de gebieden te sluiten en de fans naar huis te sturen. Laat ons uitleggen waarom."

Die uitleg volgt: "Ten eerste waren we bezorgd over de publieke veiligheid en die van veiligheidsmedewerkers die al lang aan het werk waren én de volgende drie nachten moeten werken. Ten tweede waren we bezorgd om de vervoersmederkers, die alle fans naar de hotels brengen. Wettelijk gezien liepen zij tegen de tijden aan waarop ze legaal en veilig de bussen mogen besturen. Ten slotte hebben onze medewerkers de tijd nodig om alles weer schoon te maken en aan te vullen voor de beste ervaring voor de fans tijdens de komende dagen", zo luidt de besluitvorming.

Compensatie

De heren hopen op het begrip van de fans: "We weten dat het teleurstellend was. We hopen dat onze fans naar aanleiding van deze uitleg begrijpen dat we moesten kiezen tussen veel zaken, waar ook de veiligheid van alle betrokkenen en de fan-beleving op het spel stonden. We zijn allemaal wel eens op een evenement als een concert of andere wedstrijd geweest die geannuleerd door zaken als het weer en technische problemen. Het gebeurt en hopelijk begrijpen mensen het." Inmiddels blijkt dat er aan mensen met een vrijdagticket ook een compensatie is aangeboden: zij hebben een voucher voor de Grand Prix van Las Vegas-store gekregen ter waarde van 200 dollar. Een schril contract met de peperdure kaartjes. Excuses blijven overigens uit.