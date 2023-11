Leclerc pakt pole voor Grand Prix van Las Vegas, Verstappen profiteert van gridstraf Sainz

Jan Bolscher

Charles Leclerc heeft beslag gelegd op pole position voor de Grand Prix van Las Vegas. Teammaat Carlos Sainz kwalificeerde zich als tweede, maar wordt tien plaatsen naar achteren gezet. Max Verstappen schuift hierdoor door van P3 naar de tweede plaats.

Het Las Vegas Strip Circuit lijkt met alle lange rechte stukken tal van inhaalmogelijkheden te bieden, maar op nieuw terrein is het voor de coureurs zaak zo ver mogelijk naar voren te starten om beter in te kunnen spelen op eventuele verrassingen. Voorafgaand aan de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas was Charles Leclerc misschien wel de grote favoriet. Hij eindigde tijdens de derde oefensessie opnieuw bovenaan de tijdenlijst, terwijl Max Verstappen bleef steken op P4, achter Logan Sargeant. De Nederlander moest zijn laatste snelle run echter afbreken vanwege een foutje. Bij het ingaan van de sessie was het daarom lastig de uitslag te voorspellen.

Q1 - bandentemperatuur sleutelwoord

Een lastige dag zou het ook worden voor Carlos Sainz en Lance Stroll. De Ferrari-coureur liep op vrijdag een gridstraf van tien plaatsen op, omdat er een boel aan zijn auto vervangen moest worden na zijn aanvaring met een losgekomen putdeksel. Stroll haalde op zijn beurt een auto in tijdens een gele vlag in de derde vrije training, waardoor hij vijf plaatsen zou worden teruggezet. In de openingsfase van Q1 zagen we wat we in VT3 ook zagen: coureurs verreden meerdere snelle ronden achter elkaar, om zo temperatuur in de banden te krijgen. Met een buitentemperatuur van 15 graden Celsius, was de temperatuur van het asfalt slechts 17 graden Celsius. Na de eerste snelle runs stond Charles Leclerc bovenaan de tijdenlijst met een 1.34.072, gevolgd door Sainz (1.34.787) en Verstappen (1.34.987).

Drama voor McLaren

Omdat het op temperatuur krijgen van de banden allesbepalend was in Las Vegas, was de tijdenlijst echter constant aan verschuivingen onderhevig. Ook de top vijf sprong zodoende constant heen en weer. Bij het vallen van de vlag in Q1 was het Leclerc bovenaan de tijdenlijst met een 1.33.617, gevolgd door Sainz (1.33.851), George Russell (1.34.137), Verstappen (1.34.190) en Nico Hülkenberg (1.34.265). Het doek viel voor Lando Norris, Esteban Ocon, Zhou Guanyu, Oscar Piastri en Yuki Tsunoda. De uitschakeling van het McLaren-duo - de afgelopen weken de voornaamste uitdager van Red Bull Racing - was daarbij de grootste verrassing.

Q2 - Het doek valt voor Hamilton en Pérez

De vijftien overblijvers kwamen ook in Q2 vrijwel allemaal direct de baan op. Sainz zette met zijn eerste run een 1.34.319 op het bord, maar werd overtoept door teammaat Leclerc met een 1.33.966. Fernando Alonso was op zijn beurt vervolgens weer sneller dan het Ferrari-duo met een 1.33.880. Sergio Pérez schaarde zich achter de Spanjaard met een 1.33.965. Met nog negen minuten op de klok waren Verstappen en Valtteri Bottas de enige coureurs die nog geen tijd op het bord hadden staan. Alexander Albon completeerde op dit punt de top vijf met een 1.34.260.

De baan werd echter in hoog tempo sneller en sneller. Aan het einde van Q2 stond Leclerc op de eerste stek met een zeer strakke 1.32.775, gevolgd door Sainz (1.33.338), Russell (1.33.351), Pierre Gasly (1.33.494) en Verstappen (1.33.572}. Ook nu waren er weer zeer verrassende afvallers. Hamilton bleef steken op de elfde tijd, gevolgd door Pérez op P12. Ook Hülkenberg, Stroll en Alonso wisten zich geen weg naar de laatste tien te vechten.

Q3 - pole voor Charles Leclerc

Door de steeds sneller wordende baan, beloofde de kwalificatie voor de top tien wederom een loting te worden. Uiteindelijk was het Charles Leclerc die met een 1.32.726 beslag legde op pole position, gevolgd door Sainz en Verstappen. De Spanjaard wordt echter tien plaatsen naar achteren gezet, waardoor Verstappen doorschuift naar P2. Russell eindigde op de vierde stek, gevolgd door Gasly, Albon, Logan Sargeant, Bottas, Kevin Magnussen en Alonso.