VIDEO: Chaos eerste dag F1 Las Vegas krijgt vervolg, FIA straft Ferrari

Lars Leeftink

Vrijdag 17 november 2023 15:01

De rommelige vrijdag van de F1 Grand Prix van Las Vegas heeft een vervolg gekregen. Carlos Sainz heeft namelijk een gridstraf gekregen voor de race die zondag verreden gaat worden. Een losgeraakte putdeksel heeft zijn Ferrari tijdens de eerste vrije training zodanig beschadigd dat er allerlei onderdelen vervangen moeten worden. De FIA kan geen uitzondering maken voor de ongelukkige situatie. Dit en meer in een nieuwe video, die te bekijken is op ons YouTube-kanaal of hieronder!