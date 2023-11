Vincent Bruins

Woensdag 15 november 2023 21:45

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is nog maar twee nachtjes slapen, voordat de eerste vrije training voor de Formule 1 Grand Prix van Las Vegas van start gaat. Bijna de helft van de grid heeft het doek getrokken van een speciale livery. Vandaag waren Williams en Red Bull Racing aan de beurt. Lando Norris liet weten zich voorbereid te hebben op de race op het gloednieuwe Las Vegas Strip Circuit door in de simulator van een winkelcentrum te klimmen. Ondertussen is Aston Martin dag en nacht bezig geweest om uit een dip te komen met een podium voor Fernando Alonso in São Paulo resultaat. Teambaas Mike Krack hier verder op te kunnen bouwen in Las Vegas. Lewis Hamilton heeft het voor de lokale bevolking van de gokstad opgenomen, terwijl Mercedes-baas Toto Wolff meer bezig is met Abu Dhabi 2021.

Artikel gaat verder onder video

Williams onthult speciale kleurstelling voor Grand Prix van Las Vegas

De Formule 1 Grand Prix van Las Vegas zal meerdere auto's op de grid hebben met een bijzondere kleurstelling. Ferrari en Alpine trokken eerder al het doek af van haar bolides met een speciale livery, maar nu heeft ook Williams de auto's van Alexander Albon en Logan Sargeant onthuld. Red Bull zou later deze zelfde dag ook nog haar nieuwe kleuren tonen. Williams hoopt ook op een goed weekend in de Amerikaanse gokstad, want als de FW45 een sterke kant heeft, dan zijn het wel de rechte stukken. Het Las Vegas Strip Circuit heeft een gedeelte van 1,9 kilometer waar de coureurs volgas kunnen. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton neemt het op voor klagende Las Vegas-bewoners: 'Dit kan niet zomaar'

Naast alle positieve geluiden rondom de gloednieuwe Grand Prix van Las Vegas heeft het evenement ook al met een aantal controverses te maken gehad. Zo is er veel kritiek geweest op de woekerprijzen van de tickets voor de race, terwijl de teams daarnaast hun zorgen hebben geuit over de temperaturen. De race begint op zaterdag om 22:00 uur lokale tijd, terwijl het richting de nacht in die tijd van het jaar flink af kan koelen. Men maakt zich dus zorgen over zaken als bandentemperatuur. Daarnaast werd afgelopen week in een video van Formule 1-fotograaf Kym Illman bekend dat er veel onrust onder de lokale bewoners heerst. Lewis Hamilton neemt het op voor de inwoners van de gokstad. Ik denk dat we respectvol moeten zijn voor die lokale bewoners. Zoveel mensen werken hier zo hard. We moeten ervoor zorgen dat er wordt gezorgd voor die mensen. We kunnen niet zomaar een circus zijn dat verschijnt met al zijn glitter en glamour en waar de mensen uiteindelijk negatief door geraakt worden", zo laat de zevenvoudig wereldkampioen weten tegenover Sky Sports.Meer lezen? Klik hier!

Norris oefende voor Grand Prix van Las Vegas op simulator in winkelcentrum

De Formule 1 Grand Prix van Las Vegas staat voor de deur. De wedstrijd van de koningsklasse van de autosport zal op het gloednieuwe Las Vegas Strip Circuit worden verreden. Lando Norris heeft zich erop voorbereid op een ongebruikelijke manier. Hij had geoefend op een simulator in een winkelcentrum in Las Vegas, al ging dat niet helemaal zoals gehoopt. "Er is een simulator in het winkelcentrum, maar het is oplichterij", vertelde de Brit tijdens een evenement van McLaren en sponsor Jack Daniel's. "Je moet 65 dollar betalen [voor één run] en als je won, dan kreeg je 200 [dollar]. Dus mijn broer is nu 140 dollar rijker, want ik heb het onder zijn naam gedaan in plaats van die van mij". Het was in ieder geval voor Oliver Norris, Lando's broer, dus een goed begin van het raceweekend. Meer lezen? Klik hier!

Aston Martin 'deed lichten in fabriek niet uit' voor podium Alonso in São Paulo

Fernando Alonso pakte tijdens de Formule 1 Grand Prix van São Paulo eindelijk weer een podiumpositie. Dit kwam na twee uitvalbeurten voor de Aston Martin-coureur en een periode van meer dan twee maanden zonder een bokaal te hebben verdiend. Teambaas Mike Krack heeft in aanloop naar de Grand Prix van Las Vegas uitgelegd dat het team dag en nacht werkte om uit de dip te komen. "We zijn bij elkaar gebleven in moeilijke tijden," vertelde Krack tegenover de aanwezige media, geciteerd door RACER. "Na Zandvoort hadden we een paar races die niet sterk waren. We hadden de tripleheader [Austin, Mexico-Stad en São Paulo] wat afzien was qua werkdruk, reizen, tijdzones, hitte en een boel werk met weinig resultaat. Om vervolgens terug te komen op de manier als wij deden, denk ik dat dat komt door iedereen in ons team, en door het samenwerken, de teamwork op de baan, met de fabriek en op de campus. We hebben alle mensen." Meer lezen? Klik hier!

Wolff kampt met 'persoonlijke woede' over Abu Dhabi 2021: "Achtste titel al moeten hebben"

Het blijft een moeilijk onderwerp voor Mercedes en Toto Wolff: de Grand Prix van Abu Dhabi uit 2021. In aanloop naar de Grand Prix van Las Vegas, bijna twee jaar na dato, spreekt de Oostenrijker in een uitgebreid interview over het feit dat het nog altijd een 'persoonlijke woede' bij hem opwerkt, die bovendien voor motivatie zorgt. "We leven in een hamsterwiel waarbij de tijd zo snel gaat dat het niet eens voelt alsof er twee jaar voorbij zijn. Je kunt zien hoe snel de rangorde veranderd is. Wij wonnen acht constructeurstitels op een rij en nu neemt Red Bull al twee jaar de trofee mee naar huis," vertelde de teambaas in gesprek met PA Media. "We moeten vooruit kijken, leren van het verleden en nu ervoor zorgen dat Lewis snel weer wint." Meer lezen? Klik hier!

Dit is de speciale Red Bull Racing livery voor de Grand Prix van Las Vegas

Het team van Red Bull Racing gaat de komende Grand Prix in Las Vegas met een speciale livery op het toneel verschijnen. De Oostenrijkse formatie liet door fans een nieuw design ontwerpen en uiteindelijk is dit als beste resultaat naar voren gekomen. Op de wagens van Sergio Pérez en Max Verstappen zien we diverse elementen van de wereldberoemde gokstad terugkomen. Zo zien we het alom gekende bord van Las Vegas zelf, maar komen ook diverse gokelementen duidelijk naar voren op de RB19. Eén van de meest opvallende liveries van het team van de afgelopen jaren lijkt daarmee een feit. Meer lezen? Klik hier!