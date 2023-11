Brian Van Hinthum

Woensdag 15 november 2023 15:46

Het blijft een moeilijk onderwerp voor Mercedes en Toto Wolff: de Grand Prix van Abu Dhabi uit 2021. In aanloop naar de Grand Prix van Las Vegas, bijna twee jaar na dato, spreekt de Oostenrijker in een uitgebreid interview over het feit dat het nog altijd een 'persoonlijke woede' bij hem opwerkt, die bovendien voor motivatie zorgt.

Max Verstappen en Lewis Hamilton arriveerden beiden met precies 369.5 punten in de Verenigde Arabische Emiraten, al moest Hamilton wel voor Verstappen eindigen in Abu Dhabi. Dat leek hij dan ook op ijzersterke wijze te gaan doen, totdat er een werkelijk krankzinnige slotfase aanbrak na de crash van Nicholas Latifi. Het was Verstappen die tijdens de safety car direct naar binnen dook voor verse softs, terwijl Hamilton buiten bleef. Door die actie kon Verstappen in de laatste ronde zijn rivaal passeren en toch het wereldkampioenschap naar zich toetrekken.

Tijd vliegt voorbij

De besluitvorming tijdens die slotfase zorgde voor een ongekende storm van kritiek binnen de sport en Mercedes voelde zich bestolen van Hamilton zijn achtste wereldtitel. In gesprek met PA Media in aanloop naar de Grand Prix van Las Vegas blijkt dat Wolff de race in Abu Dhabi nog altijd geen rustplek heeft gegeven: "We leven in een hamsterwiel waarbij de tijd zo snel gaat dat het niet eens voelt alsof er twee jaar voorbij zijn. Je kunt zien hoe snel de rangorde veranderd is. Wij wonnen acht constructeurstitels op een rij en nu neemt Red Bull al twee jaar de trofee mee naar huis."

Persoonlijke woede

Wolff vervolgt: "We moeten vooruit kijken, leren van het verleden en nu ervoor zorgen dat Lewis snel weer wint." De Oostenrijker steekt niet onder stoelen of banken dat hij nog altijd op wraak zint: "Ik heb persoonlijke woede en een drijfveer om hem zijn achtste titel te laten winnen. Hij had die al moeten hebben." Daarbij snapt hij dat hij ook rekening dient de houden met George Russell: "Als teambaas is het belangrijk om eerlijk en open te zien richting beide coureurs. Maar er is een groot onderdeel binnen ons dat ook onderdeel wil zijn van het ongedaan maken van 2021."