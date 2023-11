Brian Van Hinthum

Woensdag 15 november 2023 09:23 - Laatste update: 09:25

Het team van Red Bull Racing gaat de komende Grand Prix in Las Vegas met een speciale livery op het toneel verschijnen. De Oostenrijkse formatie liet door fans een nieuw design ontwerpen en uiteindelijk is dit als beste resultaat naar voren gekomen. Met deze livery gaat men over de strip van de wereldberoemde gokstad razen.

De Oostenrijkse renstal heeft de Grand Prix van Las Vegas aangepakt om eens een nieuwe livery op de RB19 te schilderen. Het is de derde keer dit seizoen dat Sergio Pérez en Max Verstappen met een nieuwe livery op de auto aan een Grand Prix zullen verschijnen. De vorige twee edities dat men ervoor koos om met een nieuwe uitstraling te rijden waren ook tijdens de Amerikaanse races in Austin en in Miami. Voor de race in Miami werd er een heuse prijsvraag gehouden om de beste livery te ontwerpen onder de fans.

Las Vegas-elementen

Uiteindelijk is er een bijzondere livery van de stad Las Vegas van de band komen rollen. Op de wagens van Verstappen zien we diverse elementen van de wereldberoemde gokstad terugkomen. Zo zien we het alom gekende bord van Las Vegas zelf, maar komen ook diverse gokelementen duidelijk naar voren op de RB19. Eén van de meest opvallende liveries van het team van de afgelopen jaren lijkt daarmee een feit.