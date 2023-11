Vincent Bruins

De Formule 1 Grand Prix van Las Vegas zal meerdere auto's op de grid hebben met een bijzondere kleurstelling. Ferrari en Alpine trokken eerder al het doek af van haar bolides met een speciale livery, maar nu heeft ook Williams de auto's van Alexander Albon en Logan Sargeant onthuld.

Williams maakt momenteel haar beste seizoen mee van de afgelopen zes jaar. Tijdens de eerste vier jaar van het hybridetijdperk was Williams nog regelmatig op het podium te vinden, maar het ging vanaf 2018 plotseling bergafwaarts. Ze werden drie seizoenen achter elkaar laatste in het constructeurskampioenschap, voordat het met Nicholas Latifi en George Russell een wat beter jaar meemaakte in 2021. Mede dankzij een tweede plaats voor laatstgenoemde in de zeiknatte Belgische Grand Prix scoorden ze 23 punten wat goed was voor de achtste positie in de eindstand bij de constructeurs. Vorig seizoen werden ze weer laatste, maar dit jaar staan ze er weer redelijk goed bij. Met 28 punten op zak, waarvan 27 van Albon en 1 van Sargeant, ligt Williams momenteel zevende in de tussenstand met een voorsprong van 7 punten op AlphaTauri.

Topsnelheid Williams

Als de bolides van Williams een sterke kant hebben, dan zijn het wel de rechte stukken. Het Las Vegas Strip Circuit heeft een gedeelte van 1,9 kilometer waar de coureurs volgas kunnen. Het team uit Grove hoopt op een goed weekend door gebruik te maken van die snelheid, al zijn er nog een boel onbekende variabelen, zoals de asfalt van de gloednieuwe baan en wat de koude temperaturen voor effect gaan hebben. In aanloop naar de Formule 1-race in de gokstad heeft Williams na Alpine en Ferrari ook een speciale livery onthuld.