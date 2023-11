Vincent Bruins

Dinsdag 14 november 2023 17:46

Williams heeft in aanloop naar de Formule 1 Grand Prix van Las Vegas aangekondigd wie het zal vertegenwoordigen in de F1 Academy. Lia Block heeft haar handtekening gezet bij de Britse renstal. De dochter van wijlen Ken Block zal volgend seizoen voor ART Grand Prix uitkomen in de formuleklasse voor vrouwelijke coureurs.

De F1 Academy werd eind 2022 opgericht als de vervanger van de failliete W Series en heeft nu het eerste seizoen achter de rug. Marta García werd de kampioen van 2023. Onder andere het Nederlandse MP Motorsport neemt deel aan de formuleklasse voor vrouwen en werd tweede in de eindstand bij de teams. Emely de Heus wist een race te winnen op Barcelona-Catalunya en pakte een podium voor haar thuispubliek op Zandvoort. Nu zijn de ogen gericht op 2024 en de F1 Academy zal neerstrijken in Saoedi-Arabië, Miami, Spanje, Nederland, Singapore, Qatar en Abu Dhabi, en alle zeven ronden zullen in het voorprogramma staan van de Formule 1. Block is na Bianca Bustamante de tweede coureur die is bevestigd voor volgend seizoen. Bustamante zal ook rijden voor ART Grand Prix, maar de Filipijnse vertegenwoordigt McLaren. Alle tien Formule 1-teams zullen ieder een coureur in de F1 Academy steunen in 2024.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Susie Wolff hoopt op meer support voor F1 Academy: "Beetje triest dat het altijd Lewis is"

Rallykampioen

Block is met haar 17 jaar al zeer ervaren in de rallysport en rallycross. Ze won dit jaar het Amerikaanse Rallykampioenschap voor tweewiel-aangedreven auto's. De F1 Academy zal haar eerste voltijds seizoen zijn in zogeheten open wheel-auto's, maar ze is tijdens tests al flink wat kilometers aan het maken om goed voorbereid deze uitdaging aan te gaan. Lia is de dochter van Ken Block, een winnaar in rally- en rallycrosskampioenschappen over de hele wereld die voornamelijk bekendstond om zijn Gymkhana-video's met Hoonigan. Hij overleed afgelopen januari bij een sneeuwscooterongeluk. Uit respect besloot het FIA World Rally Championship zijn vaste nummer 43 terug te trekken.

Lia Block kijkt al uit naar volgend jaar: "Ik ben zo blij om deel uit te gaan maken van de Williams Driver Academy en om deel te gaan nemen in de F1 Academy in 2024. Dit is iets waarvan ik nooit had kunnen dromen. Ik kan niet wachten om deze nieuwe ervaring te omarmen en zoveel mogelijk te leren."