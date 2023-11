Brian Van Hinthum

Woensdag 15 november 2023 10:39

De donderdag voor een Grand Prix staat zoals altijd in het teken van de traditionele mediadag, al is de situatie in Las Vegas dit weekend natuurlijk wel uitzonderlijk. Door de bijzondere ligging op de wereld en de extreme tijdzone, schuiven de coureurs nu op woensdagavond laat in Las Vegas al aan voor de perspraatjes.

Er zullen twee groepen van vijf coureurs aanschuiven voor de persconferentie, daarnaast zullen de andere tien coureurs moeten verschijnen voor de schrijvende pers en andere media in de zogeheten 'TV Pen'. Verstappen zit donderdag in de groep die in de TV Pen zal verschijnen, nadat hij de afgelopen races weer eens in de persconferentiezaal werd ingedeeld. De tijden in het schema zijn de lokale tijden. In Brazilië is het vier uur eerder dan in Nederland, dus de eerste persconferenties beginnen om 06:30 uur Nederlandse tijd.

Persconferenties

TV Pen