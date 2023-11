Jan Bolscher

Dinsdag 14 november 2023 11:59

Lando Norris is van mening dat er momenteel vijf coureurs op de Formule 1-grid staan die het Max Verstappen lastig zouden kunnen maken in dezelfde auto. De Brit zelf is er daar één van.

Max Verstappen is momenteel zonder twijfel de grote man binnen de Formule 1. Het klopt dat de Nederlander met zijn Red Bull dit jaar het beste pakket heeft, maar kijkend naar de onderlinge verschillen met teammaat Sergio Pérez, wordt snel duidelijk dat het vooral Verstappen zelf is die de RB19 volledig tot zijn recht laat komen. De 26-jarige coureur verbreekt dit seizoen record na record, schreef al zeventien overwinningen op zijn naam en legde in Qatar voor de derde keer op rij beslag op het wereldkampioenschap.

Uitdaging vormen voor Verstappen

Veel niet Red Bull-fans hopen dat er snel een coureur of team in staat zal blijken een serieuze uitdaging voor Verstappen te vormen. Norris denkt dat er momenteel vijf coureurs zijn die dit zouden kunnen, mits ze in de tweede Red Bull zouden zitten. "Het zou mooi zijn als ik het op een gegeven moment zou zijn", klinkt het in gesprek met het Spaanse DAZN. Daarmee doelt de Brit tevens niet op een gedroomde transfer. Norris hoopt de komende jaren grote successen te kunnen boeken met McLaren.

De gegadigden

"Wie zou het nog meer kunnen zijn?, vervolgt de 24-jarige coureur. "Lewis [Hamilton] zou mooi zijn. Dat zou geweldig zijn om te zien. Of Fernando [Alonso], Carlos [Sainz], Charles [Leclerc], of George [Russell]. Dat zijn allemaal fantastische coureurs waarvan je weet dat ze het moeilijker voor hem zouden maken. Er zijn altijd geruchten geweest rondom mij en andere coureurs." Perez heeft een contract bij Red Bull Racing tot eind 2024.