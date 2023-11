Brian Van Hinthum

Max Verstappen gaat inmiddels als drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 door het leven, maar heeft daarvoor ook in zijn jeugd een hoop op moeten geven in vergelijking met zijn leeftijdgenoten. De Nederlander doet een boekje open over zijn jonge jaren en relatie met vader Jos Verstappen.

Verstappen is vanuit de harde leerschool van vader Jos door de jaren heen in zijn jeugd uiteindelijk uitgegroeid tot één van de grote coureurs op aarde. De opvoeding, gecombineerd met het talent dat hij meegekregen heeft van beide ouders, hebben hem inmiddels al drie wereldtitels opgeleverd. Je kunt inmiddels dus wel stellen dat de - soms ook bekritiseerde - werkwijze van Jos een groot aandeel heeft gehad in de successen van Verstappen. De 26-jarige coureur heeft zich daar zelf ook al meermaals over uitgelaten.

Aan het plan houden

In zijn uitgebreide interview met het Amerikaanse tijdschrift TIME vertelt de Red Bull-coureur opnieuw weer over zijn leerschool en de opofferingen die hij in zijn jeugd heeft moeten maken om uiteindelijk te bereiken wat hij bereikt heeft. "Vanaf een jonge leeftijd zag ik hoe andere kinderen buiten aan het rondrennen en spelen waren en niet echt aan de toekomst dachten. Maar mijn vader had een plan. Ik moest mij aan dat plan houden." Het tweetal reed jarenlang heel Europa door op kartraces te rijden in verschillende landen.

Ruzietjes en huiselijk geweld

Dat leverde af en toe natuurlijk ook de nodige confrontaties tussen het tweetal op, vertelt Verstappen: "Soms dacht hij dat ik een beetje lui was. Natuurlijk heb ik daar met mijn vader de nodige discussies over gehad." Eén van de bekendste voorbeelden is het verhaal van vader Jos die de 14-jarige Max achterliet bij een tankstation in Napels. "Hij wilde praten, maar dat wilde ik niet", zegt de 52-jarige Verstappen. "Ik zei dus: 'Als je je niet stil gaat houden, zet ik je eruit.'" En zo geschiedde. Er bestaan ook de nodige geruchten over huiselijk geweld tegen zijn zoon, maar daar maakt Verstappen senior korte metten mee. Hij stelt dat hij zijn zoon slechts één keer een tik verkocht op zijn helm: "Dat had hij nodig."