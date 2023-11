Brian Van Hinthum

Max Verstappen wordt met zijn prestaties in de Formule 1 steeds vaker in rijtjes met legendarische coureurs geplaatst. Naast de vergelijkingen binnen zijn vakgebied, wordt hij inmiddels ook regelmatig met mensen buiten de koningsklasse vergeleken. Bondscoach Ronald Koeman ziet bijvoorbeeld wel overeenkomsten met Lionel Messi.

Verstappen heeft dit seizoen alweer zijn derde wereldtitel uit zijn loopbaan binnen te halen en de Nederlander beleeft momenteel het beste seizoen uit zijn loopbaan. De Limburger staat inmiddels alweer op zeventien overwinningen en met potentiële zeges in Las Vegas en Abu Dhabi zou hij op het duizelingwekkende aantal van negentien eindigen. De Red Bull-coureur wordt inmiddels regelmatig met de grote coureurs uit de geschiedenis vergeleken en kan wereldwijd op veel bewondering rekenen.

Grote mannen

Ook bondscoach Koeman heeft veel bewondering voor zijn landgenoot die het op dit moment dus zo fantastisch doet op het hoogste niveau van de autosport. In gesprek met FORMULE 1 Magazine spreekt hij uit wat hij zo goed vindt aan de 26-jarige coureur: "Max raakt ook nergens van in de war. Hij is gefocust en vol vertrouwen, ook als er zoals in Zandvoort 300.000 Nederlanders voor hem naar het circuit komen. Hij levert als het moet. En dat zijn de allerbesten, de Messi’s, de Ronaldo’s en de Verstappens van deze wereld.”

Messi

De voormalig voetballer ziet in Verstappen wel het één en ander terug van een andere legende: "Ik zie ook overeenkomsten met Lionel Messi. De wil om te winnen, ten koste van alles. Hard kunnen zijn, er bovenop zitten als iets niet geregeld is. Dat zie je bij Max, in zijn gedrag, in zijn blik, aan het gif in zijn ogen. Hij bepaalt. Bijvoorbeeld als hij in een race binnenkomt voor nieuwe banden. Hij vraagt het niet, hij meldt het. Hij neemt de verantwoordelijkheid. Dat heeft Messi ook, die ik anderhalf jaar bij Barcelona heb meegemaakt. Nog een overeenkomst, het zijn pure liefhebbers", besluit Koeman.