Met de Grand Prix van Las Vegas aanstaande kunnen de coureurs zich opmaken voor - volgens sommigen - een flinke dosis poppenkastspel. Max Verstappen is er geen fan van.

De Formule 1 is populairder dan ooit. In Europa, maar ook in de Verenigde Staten. Aan de andere kant van de plas is deze populariteit vooral te danken aan series zoals de Netflix-hit Drive to Survive, waar op soms wat dramatische wijze een kijkje achter de schermen wordt gegeven. Het heeft de sport goed gedaan, maar niet alle coureurs zijn fan van het grote showgehalte rondom de raceweekenden. Max Verstappen heeft al vaker aangegeven bijvoorbeeld niet naar Drive to Survive te kijken, omdat hij vindt dat er verhaallijnen worden gecreëerd die niet bestaan. Met het raceweekend in Las Vegas aanstaande, zal de coureurs echter ongetwijfeld een dosis 'poppenkast' staan te wachten.

Als Verstappen, Alonso en Norris in Brazilië worden gevraagd of ze houden van al die achtergrondverhalen, trapt Verstappen af: "Nee. Ik ben waarschijnlijk iets meer old school. Ik zou willen dat social media nooit had bestaan. Vrijheid van meningsuiting, toch?" Alonso sluit zich bij de drievoudig wereldkampioen aan: "Ik ben volledig gefocust op het racen, en niet op de show. Ik heb nooit iets van dat Drive to Survive gezien, ook niet van seizoen één of zoiets."

Ook Norris geeft aan niet aan de Formule 1 deel te nemen voor alles wat er bij komt kijken, maar puur voor het racen. Wel begrijpt de McLaren-coureur dat het er onderdeel van is: "Ik hou van de Formule 1 omdat ik ervan hou om het tegen deze gasten op te nemen. Maar in de zakenwereld is het waarschijnlijk logisch, want er is meer geld te verdienen, enzovoort. Dat is hoe het werkt. Als coureur is dat niet iets waar ik heel erg van geniet. Misschien van een aantal van de voordelen, denk ik."