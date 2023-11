Lars Leeftink

Lando Norris schreef, tot zijn eigen verbazing, zaterdagmiddag de Sprint Shootout op zijn naam, voor beide auto's van Red Bull Racing. De jonge Brit begreep niet zo goed hoe hij Max Verstappen en Sergio Pérez achter zich hield en de sprintrace, onderdeel van de F1 Grand Prix van São Paulo, vanaf P1 gaat beginnen.

In het interview na de Sprint Shootout blikt Norris verrast terug op zijn sessie. Volgens de Brit was zijn rondje namelijk helemaal niet zo goed. "Eerlijk gezegd voelde het als één van de slechtste rondjes die ik gedaan heb. Ik ben dan ook wel een beetje verrast, maar het is een goede verrassing. We hebben wat dat betreft onze dag van gisteren wel goed weten te maken. Mijn eerste pole in een lange tijd, dus ik ben blij."

Sprintrace zaterdag

Zaterdagavond (Nederlandse tijd) staat de sprintrace op het programma. Voor Norris een kans om een race te winnen en acht punten bij te schrijven. Toch weet ook Norris dat dit, met Verstappen naast hem, niet makkelijk gaat worden. Hij weet tevens niet zo goed wat hij kan verwachten van de race pace van de McLaren. "Ik heb geen idee. De snelheid en de auto zelf zijn goed geweest dit hele weekend, dus we zitten op het juiste pad. Red Bull en Max [Verstappen] zijn altijd snel. Het wordt geen makkelijke race, maar de snelheid is daar. Dus als we een kans krijgen, ga ik alles geven."