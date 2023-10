Lars Leeftink

Zondag 29 oktober 2023

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Zaterdag bleek Max Verstappen tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico-Stad toch verstaanbaar te zijn, vertelde de vader van Sergio Pérez hoe de onderlinge relatie is met Verstappen en Red Bull Racing, ging Verstappen in op zijn 'ruzie' met zijn engineer en liet Danica Patrick weten dat ze de uitspraken van Lewis Hamilton over zijn diskwalificatie in Austin niet gelooft. Dit is de GPFans Recap van 28 oktober.

Verstappen verslagen door Ferrari in Mexico

Max Verstappen kon zaterdagavond geen pole position veroveren voor de Grand Prix van Mexico-Stad. De Nederlander moest zijn meerdere erkennen in Charles Leclerc en Carlos Sainz tijdens een kwalificatie die wederom werd gedomineerd door overtredingen en onderzoeken vanuit de FIA. Hier was ook Verstappen bij betrokken. De samenvatting lezen? Klik hier!

Verstappen over zogenaamde ruzie met engineer: "Kunnen het altijd goed met elkaar vinden"

Max Verstappen viel afgelopen weekend in Austin wederom op door een paar van zijn boardradio's richting Gianpiero Lambiase, zijn race-engineer. De Nederlander heeft nog maar eens duidelijk gemaakt dat hij absoluut geen slechte relatie heeft met Lambiase en dat hun samenwerking al jaren prima verloopt. Deze relatie tussen deze twee is regelmatig onderwerp van gesprek vanwege de soms ietwat verhitte discussies over de boordradio. Meer lezen? Klik hier!

Patrick gelooft opmerking Hamilton over diskwalificatie niet: 'Dat zei hij om zijn gezicht te redden'

Danica Patrick, oud-coureur in NASCAR, is van mening dat Lewis Hamilton de diskwalificatie in Austin gewoon moet gaan accepteren, zoals Charles Leclerc dat doet. De zevenvoudig kampioen stelde dat er niet per se heel veel prestaties uit de lagere rijhoogte in Austin werd gehaald, maar dat argument veegt Patrick bij Sky Sports F1 van tafel. Meer lezen? Klik hier!

Horner: "Niet vergeten dat we sinds de zomerstop al zijn gestopt met ontwikkeling RB19"

Red Bull-teambaas Christian Horner, is van mening dat er een verklaring is voor het feit dat de teams dichter in de buurt lijken te komen van Red Bull Racing. In gesprek met PlanetF1 legt de teambaas uit dat Red Bull Racing in de zomerstop namelijk de RB19 al niet meer aan het doorontwikkelen is zich volledig focust op de wagen van volgend jaar. Meer lezen? Klik hier!

Vader Pérez ontkent spanningen binnen Red Bull: "Verstappen is beste coureur"

Er gaan geruchten rond dat er spanning heerst binnen het team van Red Bull Racing. Het gaat dan vooral om de relatie tussen Max Verstappen en Sergio Pérez, maar ook om laatstgenoemde en Helmut Marko. De vader van Sergio, Antonio Pérez Garibay, veegt deze beweringen echter van tafel, en verwacht dat zijn zoon nog tien jaar voor de energiedrankfabrikant zal uitkomen. Meer lezen? Klik hier!