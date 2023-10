Jan Bolscher

Max Verstappen heeft nog maar eens benadrukt dat hij een zeer goede band heeft met zijn race-engineer Gianpiero Lambiase. De relatie tussen deze twee is regelmatig onderwerp van gesprek vanwege de soms ietwat verhitte discussies over de boordradio.

Verstappen werkt al sinds zijn debuut bij Red Bull Racing in 2016 nauw samen met Lambiase, in de paddock beter bekend als 'GP'. De twee hebben samen dan ook grote successen geboekt. De Nederlander is vandaag de dag immers een drievoudig wereldkampioen met maar liefst vijftig Grand Prix-overwinningen op zijn naam. Toch is het echter - zo lijkt het ten minste voor buitenstaanders - niet altijd rozengeur en maneschijn tussen de twee. Over de boordradio gaat het er soms verhit aan toe.

Remprobleem Verstappen

Zo ook afgelopen zondag tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. Verstappen moest in Texas direct vanaf de eerste ronde een probleem met de remmen zien te managen. Toen Lambiase tot twee keer toe in een remzone tegen de 26-jarige coureur begon te praten, reageerde Verstappen fel: "Niet praten tijdens het remmen!", klonk het onder andere. "Maat, deze remmen zijn zo s**t vergeleken met gisteren, wat een s**tzooi."

Relatie Verstappen en Lambiase

Toen bekend werd dat Lambiase direct na de race was vertrokken, werd er gespeculeerd over dat er ruzie zou zijn tussen de twee. Onzin, aldus Verstappen: "We kunnen het altijd heel goed met elkaar vinden", klinkt het. "In het heetst van de strijd liet ik hem inderdaad weten dat ik het niet erg op prijs stelde dat hij aan het praten was tijdens het remmen. Na de race moest hij direct vertrekken om een vlucht naar huis te halen, al tijdens de in lap. Daarom zei hij: 'Ik zie je vrijdag.' En toen zeiden mensen: 'Oh, hij was echt boos', of zoiets. We kunnen het altijd goed met elkaar vinden."