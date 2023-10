Remy Ramjiawan

Zaterdag 28 oktober 2023

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner is het niet zo gek dat de concurrentie nu stappen maakt richting het Oostenrijkse team. Tegenover PlanetF1 legt de teambaas uit dat Red Bull Racing in de zomerstop namelijk al is gestopt met de ontwikkeling van de RB19 en alles heeft gericht op de wagen van volgend jaar.

Vooral achter Red Bull Racing is het heel interessant, zo wisselen Mercedes, McLaren, Ferrari en Aston Martin elkaar geregeld af als tweede team. Na de zomerstop lijken die teams dichterbij te zijn gekomen en volgens Horner is dat erg logisch, want Red Bull is namelijk al gestopt met de ontwikkeling van de RB19. De wagen begon het seizoen al met een enorme voorsprong en inmiddels zijn de kampioenschappen ook al binnengehaald. Alleen Sergio Pérez kan het seizoen nog compleet maken, de Mexicaan strijd nog altijd om de tweede plek in het kampioenschap en heeft een voorsprong van 39 punten op Lewis Hamilton.

Snel overgeschakeld naar RB20

Red Bull heeft als kampioen van 2022 te maken met de minste ontwikkelingstijd en daar komt de straf voor het schenden van de budgetcap overheen. De straf zal overigens op 1 november voorbij zijn, maar Horner legt uit dat het moeilijk was om te manoeuvreren met minder tijd. "Je moet niet vergeten dat we sinds de zomerstop weinig of geen prestaties aan de auto hebben toegevoegd. Met de windtunnelbeperkingen die we hebben gehad, hebben we ervoor gekozen om de tijd te gebruiken voor de RB20, de auto van volgend jaar, in plaats van door te gaan met de ontwikkeling van onze RB19." Toch wordt er hier een daar een nieuw onderdeel toegevoegd aan de RB19, maar dat is dus om te leren voor volgend jaar.

Voorsprong RB19 uitgebuit

Dat Red Bull ogenschijnlijk geen last heeft gehad van de beperkingen heeft volgens Horner simpelweg te maken met de dominantie van de RB19. "Gelukkig kwamen we aan het begin van het jaar met een erg sterke auto en konden we het grootste deel van de ontwikkelingstijd al vroeg in het seizoen gebruiken voor de auto van volgend jaar, dus dat is belangrijk geweest."