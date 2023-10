Remy Ramjiawan

Zaterdag 28 oktober 2023 11:54 - Laatste update: 11:55

Volgens de 41-jarige Danica Patrick moet Lewis Hamilton de diskwalificatie in Austin gewoon accepteren, zoals Charles Leclerc dat doet. De zevenvoudig kampioen stelde dat er maar weinig prestaties uit de lagere rijhoogte in Austin werd gehaald, maar dat argument veegt de voormalig coureur bij Sky Sports F1 van tafel.

De wagens van Leclerc en Hamilton werden, net als die van Lando Norris en Max Verstappen, uitvoerig gecontroleerd na de Grand Prix van de Verenigde Staten. Daar bleek dat de skid blocks te ver waren afgesleten en het had volgens de zevenvoudig kampioen te maken met de opzet van het sprintweekend. Daardoor was er volgens hem niet genoeg tijd om dit soort problemen te voorzien. De teams willen hun auto's zo laag mogelijk afstellen, want dat levert simpelweg de meeste tijd op. Toch was Hamilton in Mexico van mening dat het absoluut geen prestatiewinst opleverde.

'Hij probeerde zijn gezicht te redden'

De Brit gaf aan dat de skid blocks geen elementen zijn waar tijdwinst uit geboekt kan worden. Toch plaatst Patrick daar haar vraagtekens bij, want er zijn namelijk wel regels voor. "Je was illegaal en je ligt uit de race. Het voelde alsof Lewis probeerde een zaak op te bouwen en een beetje zijn gezicht probeerde te redden. Uiteindelijk zei hij dat het geen verschil maakt, maar dat doet het natuurlijk wel. Daarom is de regel er, omdat het verlagen van de auto hem over het algemeen altijd sneller maakt."

Maakt wel degelijlk een verschil

De wagenhoogte is over het algemeen één van de elementen om meer tijdwinst te boeken en dat onderschrijft Patrick dan ook. "Het is één van de krachtigste middelen om de auto meer grip te geven, dus ik denk dat het wel degelijk een verschil maakt." Toch wijst ook Patrick niet naar kwade bedoelingen. In haar ogen lag de opzet van het sprinweekend hieraan ten grondslag. "Er was maar één training en er was veel parc fermé, dus ze konden de auto niet veranderen en misschien gokten ze, misschien wisten ze het niet."