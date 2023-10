Vincent Bruins

Zaterdag 28 oktober 2023 22:42 - Laatste update: 22:43

Er gaan geruchten rond dat er spanning heerst binnen het team van Red Bull Racing. Het gaat dan vooral om de relatie tussen Max Verstappen en Sergio Pérez, maar ook om laatstgenoemde en Helmut Marko. De vader van Sergio, Antonio Pérez Garibay, veegt deze beweringen echter van tafel, en verwacht dat zijn zoon nog tien jaar voor de energiedrankfabrikant zal uitkomen.

Sergio Pérez kwam in 2021 bij Red Bull terecht als de nieuwe teamgenoot van Verstappen. Hij schreef al gauw de Grand Prix van Azerbeidzjan dat jaar op zijn naam en hielp Max tot het uiterste in de strijd om het wereldkampioenschap in Abu Dhabi. Pérez scoorde in 2022 flink meer punten en podiums en ook nog eens twee overwinningen. Hij kwam echter vier puntjes te kort op Charles Leclerc voor de tweede positie in de eindstand. Nu in 2023 ligt de Mexicaan wel tweede in de punten met nog vier Grands Prix te gaan. Desondanks doen geruchten doen de ronde dat zijn rol als tweede coureur bij Red Bull gevaar loopt. Hij zegevierde tweemaal in de eerste vier weekenden dit seizoen, maar heeft daarna niet meer op de hoogste trede gestaan en hij heeft een boel onnodige foutjes gemaakt. Het blijft nog de vraag of zijn contract verlengd wordt na 2024.

Verstappen beste coureur ter wereld

"Het is de beste relatie die Checo met een teamgenoot heeft gehad in zijn Formule 1-carrière," legde Pérez Garibay uit tegenover ORF, geciteerd door Motorsport-Total.com. Verstappen en Sergio lijken dus gewoon maatjes te zijn. "Checo zal zeker nog tien jaar rijden in hetzelfde team met Max. En in die tien jaar gaat Checo misschien wel een wereldkampioenschap winnen. Ik vind het leuk dat mijn zoon deelneemt met de beste coureur te wereld. En de beste coureur in de wereld op dit moment is Max Verstappen."

Bodyguards niet nodig in Mexico

Red Bull-adviseur Marko kreeg eerder dit jaar een tik op de vingers vanwege een mogelijk racistische opmerking over Pérez. "Hij heeft last van schommelingen omdat hij Zuid-Amerikaans is," zei Marko toen. De vader van Sergio zag geen kwaad in die opmerking en benadrukt dat alles pais en vree is tussen Marko en zijn zoon: "Dr. Marko is de beste, de allerbeste sponsor in de hele wereld die Checo had kunnen hebben. Hij is ongelooflijk. Hij heeft een winnaarsmentaliteit en hij pusht Checo. Daar hou ik van, en ik hou van Dr. Marko!" De bodyguards voor Verstappen hier in Mexico-Stad vindt hij echter onzin: "Die zijn niet nodig. Mexico is het beste land ter wereld. De mensen hier zijn de beste mensen ter wereld. En ze hebben respect voor Dr. Marko en de familie Verstappen. Ze zijn welkom hier."