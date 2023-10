Vincent Bruins

Charles Leclerc heeft de kwalificatie in Mexico-Stad als snelste afgesloten. De Monegask klokte een 1:17.166 en heeft daarmee pole position gepakt op Autódromo Hermanos Rodríguez. De Ferrari-coureur zal op de voorste startrij vergezeld worden door teamgenoot Carlos Sainz.

De zaterdag op de baan gelegen op meer dan 2200 meter hoogte werd om 19:30 uur Nederlandse tijd afgetrapt met de derde vrije training waarin Max Verstappen het snelst was, net als in VT1 en VT2. Twee en een half uur na het einde van die sessie, om 23:00 uur Nederlandse tijd, begon de kwalificatie. De buitentemperatuur was 26 graden Celsius en de baantemperatuur was 46 graden Celsius. Er stond een noordwestenwind van zo'n 5 à 6 kilometer per uur.

Norris niet door naar Q2 na spin Alonso

In de eerste kwalificatiesessie van 18 minuten werden de meeste coureurs direct op de softs gezet, waaronder de Red Bulls van Verstappen en Sergio Pérez. De Ferrari's van Leclerc en Sainz, de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri, en de Mercedessen van Lewis Hamilton en George Russell deden hun eerste run in Q1 echter op de mediums. Verstappen was met een 1:18.099 het snelst halverwege de sessie met een halve seconde voorsprong op Pérez. Hamilton maakte op de langzamere band indruk met P3. In de laatste minuten kwamen al gauw flinke verbeteringen door. Zo zagen we onder andere Daniel Ricciardo, die een slipstream kreeg van AlphaTauri-teamgenoot Yuki Tsunoda, en Valtteri Bottas in de top vijf. In de laatste minuut zorgde Fernando Alonso met een spin voor gele vlaggen in de eerste sector, waardoor een boel coureurs niet konden verbeteren. Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Lance Stroll, een zeer teleurgestelde Norris en Logan Sargeant kwamen niet uit Q1.

Hamilton snelste, Albon op het nippertje door naar top tien

Tussen Q1 en Q2 kwam het bericht door dat Verstappen, Russell en Alonso onderzocht zullen worden voor het ophouden van andere deelnemers bij de uitgang van de pitstraat, terwijl Hamilton, Sargeant en Tsunoda op het matje geroepen zullen worden voor overtredingen onder gele vlaggen. Halverwege de tweede sessie van 15 minuten was het wederom Verstappen bovenaan met een 1:17.625. Na die eerste run lag Piastri tweede voor Ricciardo, Pérez en Bottas. Albon zat in de gevarenzone en klaagde dat zijn Williams compleet anders voelde dan tijdens de trainingen, waarin we hem nog op P2 zagen. "Er moet wel schade zijn", aldus de Thai over de boardradio. Hij leek met een verbetering toch de negende tijd te klokken in Q2, maar zijn ronde werd vanwege track limits afgepakt. Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Alonso, Albon en Tsunoda, die nog gereedschap van Williams in de pitstraat raakte, gingen niet door naar Q3. Hamilton sloot de tweede sessie als snelste af met een 1:17.571.

ELIMINATED IN Q2



Gasly

Hulkenberg

Alonso

Albon

Tsunoda



Leclerc en Sainz verrassen voor Ferrari

In de eerste run van de derde en laatste kwalificatiesessie van twaalf minuten maakte Verstappen een klein foutje en kwam op P3 terecht achter de Ferrari's van Leclerc en Sainz. De Nederlander kwam in de snelle links-rechtscombinaties hard op een kerb terecht en verzocht het team om de vloer nog even te checken. Leclerc klokte een 1:17.166 en was daarmee 0.067 seconden sneller dan zijn teamgenoot. Halverwege Q3 vonden we Ricciardo op P4 voor Russell, Hamilton en Pérez. Gek genoeg werden de rondetijden nauwelijks verbeterd in de tweede run van Q3. Verstappen reed wel een iets betere tijd, maar bleef op P3. En dus heeft Leclerc pole position gepakt. Ricciardo werd vierde voor Pérez, Hamilton, Piastri, Russell, Bottas en Zhou.