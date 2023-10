Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 28 oktober 2023 23:55 - Laatste update: 23:56

Max Verstappen moet zich na afloop van de kwalificatie op het Autódromo Hermanos Rodríguez melden bij de wedstrijdleiding vanwege een vermeende overtreding tijdens Q1. De Nederlander is echter niet de enige die op het matje geroepen is, naast hem moeten nog vijf coureurs zich melden.

De wedstrijdleiding kan zich op gaan maken voor een ontzettend lange namiddag in Mexico-Stad. Een groot aantal coureurs zal zich na afloop van de kwalificatie namelijk moeten melden vanwege incidenten tijdens de kwalificatie. Verstappen, George Russell en Fernando Alonso moeten zich melden vanwege impeding. Logan Sargeant, Lewis Hamilton en Yuki Tsunoda moeten zich melden vanwege incidenten onder de gele vlag. Tsunoda moet zich daarnaast ook verantwoorden voor een incident in de pitstraat.

Artikel gaat verder onder video

In de slotfase van Q1 wilden een hoop coureurs weer de baan opduiken om hun laatste ronde van de sessie op het bord te zetten. Verstappen probeerde achter één van de Haas-coureurs naar buiten te gaan en reed vervolgens ontzettend langzaam de pitstraat uit, waarmee hij zijn concurrenten mogelijk opgehouden heeft. Aangezien dit een overtreding is van artikel 37.5 van de sportief reglementen, moet de Nederlander zich na de kwalificatie gaan melden bij de wedstrijdleiding. Ook Russell en Alonso zouden zich hier schuldig aan gemaakt hebben, en moeten zich later bij de stewards gaan verantwoorden. De drie heren riskeren hierdoor mogelijk een gridstraf.

OOK INTERESSANT: Wolff duidelijk over diskwalificatie: 'Liever dat dan geen risico nemen en niet kunnen winnen'

Gele vlag

Dat was niet het enige incident tijdens Q1. Alonso veroorzaakte in de laatste minuten van de sessie namelijk een kortstondige gele vlag, waardoor de coureurs plotseling vaart moesten minderen. Hamilton lijkt hierbij niet voldoende afgeremd te hebben en zal zich hiervoor dus moeten melden. Hij zou hiervoor een gridstraf kunnen krijgen. Ook Sargeant hangt nog een straf boven het hoofd. De Amerikaan zou Tsunoda ingehaald hebben onder de gele vlag. Tsunoda moet zich op zijn beurt ook nog melden vanwege een incident in de pitstraat waarbij hij een krik van het team van Williams raakte. Het team van Williams wordt er hierbij van verdacht dat ze materiaal hebben achtergelaten in de pitstraat, wat tegen de reglementen is.