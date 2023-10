Vincent Bruins

Toto Wolff zegt dat hij liever elke race het risico loopt om gediskwalificeerd te worden dan dat Mercedes voorzichtig wordt qua afstelling van de W14. In Mexico-Stad blikte de teambaas terug op de diskwalificatie van Lewis Hamilton na de Grand Prix van de Verenigde Staten.

Hamilton maakte op het eerste gezicht een prima weekend mee op Circuit of the Americas. Hij werd tweede in de Sprint, nadat hij Charles Leclerc had verslagen in de korte zaterdagsrace. De zevenvoudig wereldkampioen had zich op de derde positie gekwalificeerd voor de Grand Prix van zondag. Hij reed lange tijd op de tweede stek achter Lando Norris, maar beiden moesten uiteindelijk hun meerdere erkennen in Max Verstappen. Hamilton reed in de slotfase op nieuwere mediums en wist het gat naar de Red Bull wel te dichten. Zijn Mercedes kwam echter niet door de technische keuring. De bodemplank was te erg versleten en was minder dan 9 millimeter dik met een diskwalificatie tot gevolg. Ook Leclerc zag zijn resultaat in rook opgaan om dezelfde reden.

Liever gediskwalificeerd worden

Wolff gaf tegenover Sky Sports F1 toe dat Mercedes al na de Sprint in Austin, Texas wist dat de auto van Hamilton "op de limiet" was, maar dat ze de gok namen in de hoop dat hij toch door de technische keuring zou komen in plaats van veranderingen moeten aanbrengen aan de afstelling. "Het probleem met de sprintraces is dat je auto in parc fermé gaat en je kan niet meer [onbestraft] veranderingen aanbrengen," aldus de Oostenrijker. "Op de zaterdag dachten we nog: 'Hmm, dat kan nog op de limiet zijn, maar waarschijnlijk hebben nog een klein beetje marge'. Ik word liever gediskwalificeerd met een kans op een overwinning en het zien van die performance dan op P3 eindigen met een achterstand van 25 seconden. Elke dag van de week kies ik voor de diskwalificatie."

Mercedes beschuldigt andere teams ook van illegale auto

Hamilton liet voor de Grand Prix van Mexico-Stad, die dit weekend wordt verreden, weten dat hij van mening is dat de helft van het veld gediskwalificeerd zou worden, als ze in Texas allemaal waren gecontroleerd. Wolff is het met zijn coureur eens en denkt dat de concurrentie het plan ook zou steunen om elke auto te laten onderzoeken na elke race. "Dat is de feedback die we van de andere teams hebben gekregen. Ze praten met elkaar, de coureurs." Vervolgens beschuldigde hij de andere teams ook van illegale auto's: "Ik denk dat een heleboel teams waarschijnlijk ook onder [de limiet van] 9 millimeter zaten." Wolff benadrukte dat het voor Mercedes een extra uitdaging was om de bodemplank niet te veel te verslijten, vanwege de nieuwe vloer op de W14.