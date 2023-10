Lars Leeftink

Zondag 29 oktober 2023 00:15 - Laatste update: 00:17

Max Verstappen moest zaterdagavond zijn meerdere erkennen in Ferrari, dat op P1 en P2 eindigde met Charles Leclerc en Carlos Sainz tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. De Nederlander moest genoegen nemen met P3 en was niet echt tevreden met zijn zaterdag.

Na afloop reageert Verstappen vlak na de kwalificatie op zijn derde plaats en waarom het in Mexico-Stad zo lastig was voor de RB19 van Red Bull Racing. "Het is lastig. Er is heel weinig grip hier vanwege de hoogte. Als je wat meer probeert te pushen, lijkt het wel alsof je de controle een beetje kwijt begint te raken. Dat gebeurde een beetje in Q3, waar we gewoon niet een goede ronde konden rijden. Zeker de laatste sector hadden we het lastiger dan ik graag had willen zien. Toch zit het dicht in de buurt van elkaar en is het nog een lange race met veel rondjes, daar scoor je de punten."

Zondag in Mexico

De Nederlander weet ook dat hij zondag aan de bak moet, maar dat hij voor lastigere situaties heeft gestaan qua startpositie. De Nederlander gaat zondag dan ook gewoon vol voor de overwinning. Heeft hij vertrouwen in zijn auto? "Ja, ik heb vertrouwen. Tuurlijk was ik graag vanaf P1 begonnen, maar we gaan een goede slipstream hebben richting de eerste bocht en dan zien we wel wat er gebeuren gaat."