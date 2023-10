Verstappen weet Albon nipt voor te blijven in verrassende eerste vrije training Mexico-Stad

Jan Bolscher

Vrijdag 27 oktober 2023 21:32 - Laatste update: 21:34

Max Verstappen heeft de eerste vrije training in Mexico-Stad als snelste afgesloten, op de voet gevolgd door Alexander Albon. Thuisheld Sergio Pérez completeerde de top drie.

De eerste vrije training op het Autódromo Hermanos Rodríguez voorafgaand aan de Grand Prix van Mexico-Stad van aanstaande zondag, was een interessante. Naast dat het altijd even de vraag is welke teams hier goed voor de dag komen vanwege de hoge ligging van het circuit, meldden zich maar liefst vijf nieuwe namen op de baan in het kader van de verplichte sessies voor rookies: Isack Hadjar (AlphaTauri), Frederik Vesti (Mercedes), Oliver Bearman (Haas), Jack Doohan (Alpine) en Théo Pourchaire (Alfa Romeo). Zij vervingen respectievelijk Yuki Tsunoda, George Russell, Kevin Magnussen, Pierre Gasly en Valtteri Bottas. De eerste vrije training ging met een buitentemperatuur van 23 graden Celsius en een baantemperatuur van 43 graden Celsius van start.

Artikel gaat verder onder video

Pech voor Pourchaire

De vrijdag in Mexico begon slecht voor Pourchaire. Net als veel van zijn mede-rookies kwam hij direct bij het vrijgeven van de baan naar buiten om zoveel mogelijk meters te maken, maar al na één ronde moest hij terug naar binnen vanwege een probleem met de remmen. Charles Leclerc liet ondertussen weten dat hij rare geluiden hoorde in zijn Ferrari-motor, iets wat goed past bij de moeilijkheden rondom het rijden op een hoogte van 2.200 meter. Het eerste deel van de eerste vrije training werd door veel coureurs gebruikt om de verplichte meters op de testbanden van Pirelli weg te werken, waardoor er qua rondetijden weinig representatiefs op het bord werd gezet.

Oliver Bearman

Verstappen meteen snel

Met nog iets meer dan veertig minuten uur op de klok werden de mediums en de hards voor het eerst van stal gehaald. Thuisheld Sergio Pérez zette op de gele sloffen een 1.21.596 op het bord en steeg daarmee naar de eerste positie in de tijdenlijst. Lang duurde dat echter niet. Red Bull Racing-teammaat Max Verstappen was met zijn eerste snelle run op hetzelfde rubber maar liefst 1,3 seconde sneller. Halverwege de sessie bestond de top vijf uit Verstappen (1.20.245), Alexander Albon (1.20.249 op de testband), Leclerc (1.20.297 op de mediums), Pérez (1.20.667 op de mediums) en Daniel Ricciardo (1.20.694 op de mediums).

Probleem voor de Nederlander

In het laatste bedrijf grepen veel coureurs voor het eerst naar de zachte band om zowel een kwalificatierun als een racesimulatie te verrijden. Verstappen moest deze echter al snel weer afbreken, vanwege een opvallend probleem: "Ik moet naar binnen, er ligt iets los tussen mijn fouten", klonk het over de boordradio. De drievoudig wereldkampioen kon na een korte stop echter meteen weer naar buiten. De ongelukkige Pourchaire was ondertussen de enige coureur die nog geen tijd achter zijn naam had staan. Uiteindelijk kwam hij slechts tot vier ronden.

Lewis Hamilton

Verstappen bovenaan de tijdenlijst

Bij het vallen van de vlag was het Verstappen die met een 1.19.718 bovenaan de tijdenlijst eindigde en daarmee een goede eerste stap zette richting de Grand Prix van zondag. Albon was de grote verrassing op P2. De Williams-coureur was met een 1.19.813 slechts een fractie van een seconde langzamer dan de Nederlander. De top vijf werd gecompleteerd door Pérez (1.20.015), Lando Norris (1.20.237) en Leclerc (1.20.297).