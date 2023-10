Lars Leeftink

James Allison, Chief Technical Officer van Mercedes, heeft uitgelegd waarom het team afgelopen weekend aan het einde van de eerste stint Lewis Hamilton langer door liet rijden. Max Verstappen won de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten uiteindelijk, terwijl Hamilton tot zijn eigen teleurstelling genoegen moest nemen met P2. Dat Hamilton geen poging kon doen om Verstappen aan te vallen kwam, zo vond de Brit, vooral door het te lang doorrijden. Volgens Mercedes klopt dit niet.

Allison geeft in de debrief van Mercedes toe dat het team bij de eerste pitstop Hamilton eerder naar binnen had moeten halen. "We hadden hem binnen moeten halen. We hadden Lewis in de pits moeten halen. Dan waren we ervoor (Verstappen) gebleven en hadden we een betere kans gehad op de overwinning. Maar het is belangrijk om te weten hoe zoiets komt, welk dilemma de mensen van de strategie hebben." Alle scenario's waren voor de race doorgenomen. "We wisten dat we de dag ervoor tijdens de sprintrace behoorlijk snel waren geweest, maar we wisten ook dat Max net een voorsprong op ons had. Austin is het soort race waar over het algemeen de snelsten ook als eersten over de streep komen. Dus als de vlag zou vallen, zouden we niet met Max strijden, was het vermoeden. We dachten dat hij wel een manier zou vinden om door het veld te komen.”

Mercedes ging eerst al uit van tweestopper

Tijdens de race begon Allison met Mercedes te twijfelen over een eenstopper, terwijl van tevoren de data duidelijk aangaf dat het een tweestopper zou worden. "Onze verwachting was dat het waarschijnlijk een tweestopper was. Ons vermoeden was dat de bandenslijtage hoog zou zijn. Weliswaar sloten we ook niet uit dat het allemaal wat gunstiger zou zijn. Uiteindelijk zagen we de rondentijden en we dachten dat we er een eenstopper van konden maken. De eerste stint was goed, we haalden de Ferrari’s in, waren even snel als Verstappen en sneller dan de McLarens. Toen Max binnenkwam, wisten we dat hij de undercut zou hebben. Dat was geen verrassing. Maar we waren op dat moment iets te optimistisch.”

Verstappen was sneller

Volgen Allison had de fout van Mercedes tijdens de slotfase van de eerste stint echter geen impact op een kans om Verstappen aan te vallen. Volgens Allison zou die kans er namelijk niet zijn geweest, tenzij er een eenstopper zou zijn geweest. "We zouden Max niet verslaan door hetzelfde te blijven doen, want na de sprintrace wisten we dat hij sneller dan ons was. Maar als we één keer konden stoppen, dan konden we hen verslaan. Dat hadden we in ons hoofd. Daarom reageerden we niet meteen op Max."