Lars Leeftink

Donderdag 26 oktober 2023 14:56

Na elk Grand Prix-weekend krijgen de coureurs aan de hand van het oordeel van vijf juryleden een Power Ranking-cijfer toebedeeld. Max Verstappen was tijdens het hele weekend in de Verenigde Staten moeilijk te verslaan, met zijn vijftiende zege van het seizoen, zijn vijftigste in de Formule 1, als eindresultaat. De Nederlander werd echter niet gekozen als beste coureur van het raceweekend.

Na afloop van elke Grand Prix vraagt de Formule 1 een vijfkoppig jurypanel om iedere coureur te beoordelen met een cijfer tussen de nul en tien. Per coureur wordt hier vervolgens het gemiddelde van genomen en dat wordt voor die week de uiteindelijke beoordeling van de coureur. In het algemeen klassement worden alle beoordelingen bij elkaar opgeteld. Dat totale aantal punten, vormt vervolgens de Power Ranking voor die coureur. De tien coureurs met de hoogste totale scores, dingen mee in het klassement.

Power Rankings F1 GP Verenigde Staten

Ondanks dat Verstappen de race op zondag won en tevens de sprintrace won, krijgt de Nederlander een 9.4. Dit blijkt niet het hoogste cijfer te zijn, want Lewis Hamilton kreeg een 9.6 van de jury. De top vijf wordt afgemaakt door Lando Norris (8.6), Yuki Tsunoda (8.4) en Pierre Gasly (8.0). Verder vinden we Charles Leclerc (7.6), Alex Albon (7.4), Carlos Sainz (7.2), Lance Stroll (7.2) en Fernando Alonso (7.0) terug in de top tien. Twee coureurs van Ferrari en Aston Martin in de top tien, terwijl Alfa Romeo en Haas niet terug te vinden zijn in dit rijtje.