Lars Leeftink

Donderdag 26 oktober 2023 14:09 - Laatste update: 14:13

De geruchten omtrent de toekomst van Sergio Pérez hebben een nieuwe wending genomen, dit keer positief vanuit het oogpunt van de Mexicaan. Max Verstappen lijkt namelijk voor nu een streep te kunnen zetten door Lando Norris als toekomstig teamgenoot. De Brit zou na gesprekken de afgelopen weken nee hebben gezegd tegen Red Bull Racing.

Dit geven geruchten vanuit de Green Notebook aan. Bekende journalist Joe Saward maakt duidelijk dat er nog steeds vraagtekens zijn omtrent de toekomst van Pérez. "Het grote gesprekspunt is de toekomst van Sergio Pérez, die nog steeds flink tekortkomt ten opzichte van Max Verstappen. De vraag voor Red Bull is of ze zijn contract moeten afkopen, maar het grootste probleem is dat de Oostenrijkse energieblikjesfabrikant niet echt een goede vervanger heeft. Daniel Ricciardo, zou het kunnen doen, maar hij moet eerst zijn suprematie tonen tegen Yuki Tsunoda als hij de teamleiding wil overtuigen."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Overzicht pole position 2023: Leclerc schrijft tweede pole van het seizoen op zijn naam

Red Bull voerde gesprekken met Norris

Dus wordt er naar coureurs van buitenaf gekeken. Volgens de geruchten zou Red Bull de gesprekken met Norris de afgelopen weken weer geïntensiveerd hebben. Norris zou echter nee hebben gezegd tegen het aanbod van Red Bull, deels ook omdat McLaren de afgelopen maanden beter is gaan presteren. "Er waren een aantal weken geleden wat geruchten dat Red Bull het contract van Norris wilde afkopen, zodat hij in 2024 de teamgenoot van Verstappen zou kunnen zijn. Dat werd door iedereen ontkend, maar er hebben absoluut discussies plaatsgevonden. Ik heb gehoord dat Lando [Norris] uiteindelijk besloot om het niet te doen, mogelijk omdat de prestaties van McLaren verbeterd zijn."

Toekomst Norris bij McLaren

Norris heeft nog tot eind 2025 contract bij McLaren, waar hij de afgelopen jaren geen kans heeft gekregen om echt voorin mee te doen. Dit seizoen is dat, sinds de races in Europa, echter een compleet ander verhaal. Max Verstappen en Red Bull Racing zijn nog steeds onverslaanbaar gebleken, maar Norris kan nu met McLaren stabiel strijden om P2 en P3. Oscar Piastri verlengde zijn contract bij McLaren een paar weken geleden nog tot eind 2026. De hoop bij McLaren zal zijn dat dit het duo van de toekomst zal zijn, waardoor het gerucht dat Norris nee zou hebben gezegd tegen Red Bull als muziek in de oren zal klinken van het Britse team. McLaren lijkt Norris voor nu genoeg te hebben overtuigd om te blijven.