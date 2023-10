Jan Bolscher

Woensdag 25 oktober 2023 19:44

Sergio Pérez hoopt tijdens zijn thuisrace in Mexico de progressie te kunnen laten zien die hij en zijn team de afgelopen periode geboekt hebben met de auto. Daarnaast roept de Red Bull Racing-coureur zijn fans op om niet alleen hem, maar het gehele team te steunen.

De Formule 1 strijkt aankomend weekend neer in Mexico, waar op het Autódromo Hermanos Rodríguez de twintigste ronde van het seizoen zal worden afgewerkt. En dat is een belangrijke voor Pérez. Naast dat het de thuisrace is van de 33-jarige routinier, is het boeken van een goed resultaat belangrijk om zijn tweede plaats in het wereldkampioenschap te verstevigen. De voorsprong op Lewis Hamilton bedraagt momenteel 39 punten. De zevenvoudig wereldkampioen leek afgelopen weekend in Austin in eerste instantie in te lopen door als tweede over de streep te komen, maar werd na afloop van de race gediskwalificeerd.

Pérez wil progressie met RB19 laten zien in Mexico

"Mexico is voor mij het meest belangrijke weekend van het seizoen en ik kan niet wachten op mijn thuisrace", vertelt Pérez in aanloop naar de Grand Prix van Mexico. "De support in Austin afgelopen weekend was te gek, ik kan me niet eens voorstellen hoe Mexico zal zijn. Het gaat heel speciaal worden. We hebben een aantal goede stappen gezet met de auto, maar we konden niet onze volledige progressie laten zien, omdat we het afgelopen weekend wat verkeerde beslissingen hebben genomen wat betreft de set-up."

Boegeroep Verstappen in Austin

Hij vervolgt: "Ik ben optimistisch over deze week. We weten nu welke richting we in moeten slaan, dus hopelijk kunnen we dat laten zien. We moeten een aantal dingen uitzoeken met de auto en hopelijk komen we sterker terug. Ik wil dat Mexico het volledige Red Bull Racing-team zal steunen, niet alleen mij." Met dat laatste lijkt Pérez te doelen op de verwachting dat teammaat Max Verstappen aankomend weekend een minder warm onthaalt zal ontvangen, nadat de Nederlander ook in Austin het nodige boegeroep moest incasseren.