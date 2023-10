Waarom zijn Hamilton en Leclerc gediskwalificeerd na de Grand Prix van de Verenigde Staten?

Jan Bolscher

Lewis Hamilton en Charles Leclerc werden na afloop van de Grand Prix van de Verenigde Staten gediskwalificeerd, omdat tijdens een willekeurige controle van de FIA bleek dat de bodemplaten van de Mercedes en de Ferrari niet dik genoeg meer waren. Maar wat betekent dat precies?

De Grand Prix van de Verenigde Staten was om verschillende redenen een interessante. Zo zorgde bijvoorbeeld het hobbelige asfalt van de baan ervoor dat de Red Bull van Max Verstappen en Sergio Pérez niet optimaal presteerde, waardoor zowel de kwalificaties als de hoofdrace erg interessant waren. Uiteindelijk was het wederom de Limburger die als eerste over de streep kwam, maar Hamilton wist de achterkant van de RB19 in de slotfase tot een kleine twee seconden te naderen. De jacht van de zevenvoudig wereldkampioen bracht veel fans even terug in de sferen van 2021, maar uiteindelijk zou het allemaal niets uit hebben gemaakt.

Diskwalificatie

Enige tijd na afloop van de race - in Nederland inmiddels midden in de nacht - verscheen daar namelijk ineens bericht vanuit de FIA: zowel Hamilton als Leclerc zijn na afloop gediskwalificeerd van de race. Dit omdat de bodemplank van de auto een te grote hoeveelheid slijtage liet zijn tijdens een keuring van de FIA. In de technische reglementen van de FIA staat dat de bodemplank van een Formule 1-auto maximaal 0,2 millimeter door mag buigen. Ook mag deze plank na afloop van een race maximaal één millimeter versleten zijn, om te voorkomen dat de rijhoogte van de auto's te laag wordt.

Skid blocks

Deze slijtage wordt gemeten aan de hand van zogeheten skid blocks: titanium blokjes van tien millimeter hoog die op de bodemplank worden gemonteerd, en tevens verantwoordelijk zijn voor de vonkenregen die je vaak ziet in de Formule 1. Deze skid blocks moeten na afloop van een race dus nog minimaal negen millimeter hoog zijn. Dat was bij zowel Hamilton als Leclerc niet het geval. Hoeveel er nog van deze skid blocks over was, wordt in het beslissingsdocument van de FIA niet genoemd. Ferrari spreekt in een video waarin de situatie wordt uitgelegd over "een paar tienden", vermoedelijk een paar tienden van een millimeter.

Asfalt en weekendformat

Hoe kan het dan dat twee topteams in de Formule 1 met zoiets de mist ingaan? Tijdens de hoorzitting erkende een afgevaardigde van Mercedes dat de door de FIA Technical Team-uitgevoerde meting correct was. Ook verklaarde hij dat de hoge slijtage van de skid blocks waarschijnlijk een gevolg is geweest van de unieke combinatie van het hobbelige circuit en het sprintformat, waardoor de tijd om de auto voor de race af te stellen en te checken minimaal was.

Einduitslag

De diskwalificaties hebben grote gevolgen voor de uitslag van de race in Austin, Texas. Lando Norris schuift op van de derde naar de tweede plaats en Carlos Sainz van de vierde naar de derde plaats. Het is niet de eerste keer dat de Spanjaard een podiumresultaat in handen krijgt na straffen van andere coureurs. Sergio Pérez is nu geklasseerd als vierde en loopt flink uit op Hamilton in de tussenstand. George Russell completeert de nieuwe top vijf voor Pierre Gasly en Lance Stroll.

Laatstgenoemde heeft hiermee zijn beste resultaat gescoord sinds de Grand Prix van Spanje. Eindelijk zit het de Aston Martin-coureur, die sinds de zomerstop geen enkele keer in de top tien wist te eindigen, dus een beetje mee. Yuki Tsunoda pakt met P8 en de snelste ronde belangrijke punten voor AlphaTauri dat nu nog maar twee punten achter Haas ligt bij de constructeurs. Williams-coureur Alexander Albon is opgeschoven naar de negende stek. Diens teamgenoot Logan Sargeant kwam als twaalfde over de streep, maar wordt geklasseerd op P10 dankzij de diskwalificaties.