Jan Bolscher

Maandag 23 oktober 2023 13:58

Max Verstappen moest tijdens de podiumceremonie in Texas behoorlijk wat boegeroep vanuit het publiek incasseren. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner denkt dat de Nederlander aankomend weekend in Mexico eenzelfde soort behandeling staat te wachten: "Maar dat interesseert hem niets."

Verstappen moest afgelopen zondag hard werken om de vijftigste overwinning uit zijn Formule 1-carrière uit het vuur te slepen. De 26-jarige Nederlander moest als zesde aan de race beginnen na een foutje in de kwalificatie, en kreeg direct vanaf de eerste ronde te maken met een remprobleem. Desalniettemin wist hij - mede dankzij een goede strategie van Red Bull Racing - als eerste over de streep te komen en zijn voorsprong in het inmiddels al besliste wereldkampioenschap wederom verder uit te breiden.

Boegeroep Verstappen

Een knappe prestatie, maar tijdens de podiumceremonie klonk er luidkeels boegeroep vanuit een deel van het aanwezige publiek. Verstappen liet tijdens een interview na afloop weten dat zoiets hem niet raakt: "Want uiteindelijk ga ik met de beker naar huis. Dus als het volgende week in Mexico tien keer erger is als je wint, ga ik nog steeds met de beker naar huis." Horner kan zich vinden in de woorden van zijn coureur.

Geen warm onthaal in Mexico

"Ik denk niet dat Max het meest warme onthaal krijgt in Mexico, maar dat interesseert hem niets", doelt Horner geciteerd door F1i.com op de thuisrace van teammaat Sergio Pérez. "Het ene jaar ben je de schurk, het andere jaar de held." De teambaas maakt zich daarnaast ook geen zorgen over de ontvangst voor Red Bull-topman Helmut Marko. Hij haalde zich eerder dit seizoen de woede van veel Mexicaanse fans op de hals, door een ongelukkig verwoorde link te leggen tussen de werkethiek van Pérez en zijn nationaliteit.