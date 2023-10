Mercedes komt met compleet nieuw concept: 'Halve seconde goedmaken op Red Bull'

Jeen Grievink

Het Formule 1-team van Mercedes gaat in 2024 een ultieme poging doen om Red Bull Racing te evenaren. Hoewel met de huidige auto stapjes naar voren worden gemaakt, gaat dit onvoldoende zijn om Red Bull in te halen. Mercedes gaat daarom een compleet nieuw concept introduceren richting volgend jaar, zo laat Toto Wolff weten.

Mercedes had gehoopt Red Bull dit seizoen uit te kunnen dagen voor de wereldtitel, maar niets bleek minder waar. De W14 bleef ver achter bij de RB19 en was niet in staat ook maar iets van competitie te bieden. Mercedes wist zich gedurende het seizoen wel mondjesmaat te verbeteren, maar volgens Wolff is dit onvoldoende geweest om op de huidige voet verder te gaan. Hoewel Lewis Hamilton een serieuze concurrent leek voor Max Verstappen in Austin, is dit voor Wolff geen reden om aan te nemen dat het huidige concept van de auto alsnog succesvol kan worden. Hij zegt dan ook dat Mercedes het volgend seizoen over een compleet andere boeg gaat gooien.

Mercedes komt met compleet nieuwe auto in 2024

Mercedes zal het huidige concept na dit seizoen in de prullenbak gooien en 2024 starten met een geheel nieuwe auto, gebouwd op een compleet andere filosofie. Volgens Wolff is dit een ultieme poging om het gigantische gat richting Red Bull te dichten. "We veranderen de auto compleet, omdat we simpelweg de sprong naar Red Bull moeten maken. Er ontbreekt een halve seconde", zo wordt de teambaas van Mercedes geciteerd door Express. Doorgaan met het huidige concept is ondanks de progressie geen mogelijkheid, zegt Wolff. "Dat [halve seconde winst] gaan we bij verdere ontwikkeling [van de W14] niet bereiken", aldus de Oostenrijker.

Kans op zege in Brazilië?

Mercedes hoopt echter nog steeds met de huidige auto één overwinning te pakken in 2023. De beste kans daarop is wellicht in Brazilië. Mercedes presteert de afgelopen jaren uitstekend op Interlagos en Hamilton verkeert in een uitstekende vorm. De Brit strijdt met Sergio Pérez om de tweede plaats in het coureurskampioenschap.