Dit mag je van F1 TV, Viaplay, NOS en Ziggo Sport verwachten tijdens het raceweekend in Mexico

Woensdag 25 oktober 2023 12:04

Na het weekend in Austin is het tijd voor de Grand Prix van Mexico. Sinds 2014 is het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad weer een stop op de Formule 1-kalender en Max Verstappen is sinds de terugkeer van de race degene die de meeste overwinning heeft weten te pakken op Mexicaans grondgebied. Afgelopen weekend betrof een sprintweekend, maar in Mexico hebben we weer te maken met een traditionele opzet.

De Grand Prix van de Verenigde Staten was wederom een prooi voor Verstappen. De Nederlander kwam tijdens de kwalificatie niet verder dan de zesde plek, hoewel de snelheid wel degelijk aanwezig was in de RB19. Het had te maken met de track limits, ook had het Oostenrijkse team moeite met de beperkte trainingstijd. Hoewel de Nederlander dus een inhaalrace moest gaan inzetten, wist hij de hoofdrace op zondag wel op zijn naam te zetten. Lewis Hamilton kwam als tweede over de streep, maar zijn auto werd gediskwalificeerd. Daardoor is Lando Norris uiteindelijk de nummer twee van de race geworden en Carlos Sainz heeft vijftien punten gekregen voor zijn derde plek.

F1 TV

Dit weekend komt alleen de Formule 1 in actie op het Autódromo Hermanos Rodríguez. De streamingdienst van de sport zelf, F1 TV, heeft daarom de volgende planning.

Vrijdag 27 oktober 00:30 uur Weekend warm-up Vrijdag 27 oktober 20:30 uur Eerste vrije training Zaterdag 28 oktober 00:00 uur Tweede vrije training Zaterdag 28 oktober 19:30 uur Derde vrije training Zaterdag 28 oktober 22:30 uur Voorbeschouwing kwalificatie Zaterdag 28 oktober 23:00 uur Kwalificatie Zondag 29 oktober 00:05 uur Nabeschouwing kwalificatie Zondag 29 oktober 20:00 uur Voorbeschouwing race Zondag 29 oktober 21:00 uur Grand Prix van Mexico Zondag 29 oktober 23:00 uur Nabeschouwing race

Viaplay

De Nederlandse rechtenhouder van de Formule 1 heeft uiteraard ook weer een planning. De tijden van de sessies zijn uiteraard hetzelfde als bij F1 TV, maar de Zweedse streamingdienst biedt net iets andere content dan haar tegenhanger van de sport zelf. De volledige programmering is in de tabel onder deze tekst te zien.

Vrijdag 27 oktober 20:20 uur Eerste vrije training Vrijdag 27 oktober 21:35 uur Studio Formule 1: Mexico Shakedown Vrijdag 27 oktober 23:50 uur Tweede vrije training Zaterdag 28 oktober 19:20 uur Derde vrije training Zaterdag 28 oktober 22:25 uur Kwalificatie Zondag 29 oktober 19:55 uur Grand Prix van Mexico

Ziggo Sport

De voormalig rechtenhouder van de Formule 1 in Nederland zal ook de nodige aandacht aan de koningsklasse schenken.

Vrijdag 27 oktober 23:00 uur Ziggo Sport Race Café Zondag 29 oktober 00:30 uur Formule 1: GP van Mexico Kwalificatie (samenvatting) Zondag 29 oktober 20:00 uur Ziggo Sport Race Café: De Voorbeschouwing Zondag 29 oktober 23:00 uur Ziggo Sport Race Café: De Nabeschouwing

NOS

De publieke omroep richt zich op zondag ook op alle gebeurtenissen uit de Formule 1 en zal de race in Mexico nabespreken om 23:22 uur op NPO 1.