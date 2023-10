Track limits blijven irritatiefactor voor Verstappen: "Probeer het maar in mijn auto"

Jordy Stuivenberg

Vrijdag 20 oktober 2023 12:15

Max Verstappen baalt ervan dat het op moderne circuits straffen regent voor het overschrijden van de track limits. In Qatar was het helemaal feest: daar werden 51 rondetijden geschrapt en 10 tijdstraffen uitgedeeld.

Verstappen stelt dat het vooral te maken heeft met de inrichting van een circuit. Op banen met minder uitloopstroken en meer gras, grind of muren is het lastiger de limiet te vinden en ga je er dus ook minder snel nipt overheen. "Op sommige circuits heb je veel uitloopstroken, dus natuurlijk voel je daar de limiet sneller. We hebben het nooit over track limits op Suzuka en dat is omdat dat een old-school circuit is."

Circuits aanpassen

"De standaard qua circuits, daar moet echt iets aan gebeuren. Het is heel jammer dat je op een aantal nieuwe circuits meer gefocust bent op de witte lijn dan het vinden van de limiet. Je mist het pure genieten als je tijdens een kwalificatieronde aan het pushen bent. Je moet steeds kijken of je het gehaald hebt of niet. Dat voelt vreemd."

Kans in RB19?

De grootste kritiek van buitenaf is dat rijders het eenvoudigweg wat rustiger aan zouden moeten doen, omdat hun auto dan makkelijker binnen de lijnen te houden is. Dat is onzin in de ogen van de Nederlander. "Iedereen mag het proberen in mijn auto, zodat we kunnen zien of zij het beter doen qua track limits."