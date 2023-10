Lars Leeftink

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd duidelijk dat ook Max Verstappen volgens de geruchten een voorkeur heeft en dus een kamp gekozen zou hebben in de tweestrijd die binnen Red Bull Racing al een tijdje voor een interne oorlog zou zorgen, heeft de Nederlander aangegeven dat hij interesse heeft in de F2004 van Michael Schumacher, sprak de drievoudig wereldkampioen zich ook uit over de prestaties van zijn teamgenoot en besloot Aston Martin dat het in 2024 een andere titelsponsor gaat kiezen. Dit is de GPFans Recap van 16 oktober.

Ook Verstappen onderdeel van discussie na 'oversteek-incident' Hamilton

Max Verstappen, inmiddels drievoudig wereldkampioen in de Formule 1, is nu ook onderdeel geworden van de huidige discussie rondom het ‘oversteek-incident’ in Qatar. Daar stak Lewis Hamilton na zijn aanvaring met George Russell het circuit over, terwijl er nog geracet werd. De FIA heeft de zaak afgelopen weekend weer heropend. Meer lezen? Klik hier!

Schumacher: 'Verstappen ziet liever Horner dan Marko vertrekken bij Red Bull Racing'

De geruchten van afgelopen weekend rondom de interne chaos bij Red Bull Racing zijn door Ralf Schumacher nog wat aangewakkerd. Verstappen zou partij hebben gekozen en, mocht dit nodig zijn, liever Christian Horner dan Helmut Marko zien vertrekken. Het tegenovergestelde resultaat zou 'niet getolereerd worden' door de Nederlander. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen wil F2004 van Schumacher kopen: "Hoop dat Ferrari dit leest en me eens belt"

Verstappen hoopt dat Ferrari-president John Elkann hem eens een belletje wil geven met betrekking tot de F2004 van Michael Schumacher. De Italianen hoeven er dus niet op te rekenen dat Verstappen het over een contract wil hebben bij de historische Italiaanse renstal. Meer lezen? Klik hier!

'Aston Martin gaat teamnaam wijzigen en neemt afscheid van Cognizant als titelsponsor'

Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team zal vanaf 2024 afscheid gaan nemen van Cognizant als titelsponsor. Het team van Lawrence Stroll blijft wel samenwerken met het bedrijf, maar zal geen titelsponsor meer zijn van het team dat in 2023 een grote stap heeft gezet in de koningsklassen en voor 2024 dus naar een andere titelsponsor gaat zoeken. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen over prestaties Pérez Bij Red Bull: "Uiteindelijk is het een harde sport"

Sergio Pérez zou erg onder druk staan dankzij zijn resultaten dit seizoen om het seizoen goed af te sluiten en zo zijn zitje voor 2024 bij Red Bull Racing veilig te stellen. Max Verstappen, die misschien wel het meest dominantie seizoen ooit in de Formule 1 neer aan het zetten is, reageert op de situatie en de prestaties van de Mexicaan. Meer lezen? Klik hier!