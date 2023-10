Lars Leeftink

Maandag 16 oktober 2023 20:17 - Laatste update: 20:26

De geruchten van afgelopen weekend rondom de interne chaos bij Red Bull Racing zijn door Ralf Schumacher nog wat aangewakkerd door Max Verstappen erbij te betrekken. Volgens de Duitser zou Verstappen binnen Red Bull hebben aangegeven een voorkeur te hebben als het aankomt op het vertrek van adviseur Helmut Marko of teambaas Christian Horner en het tegenovergestelde resultaat 'niet zou tolereren'.

Afgelopen weekend kwam El Globo met het gerucht dat de bom binnen Red Bull op ontploffen zou staan. Er zou een tweestrijd zijn sinds het overlijden van mede-oprichter Dietrich Mateschitz, met Horner en de Thaise mede-eigenaars aan de ene kant, en Marko en Matechitz-opvolger Oliver Mintzlaff aan de andere kant. Hierbij zou het kamp van Horner de touwtjes meer in handen hebben en onder meer van Marko en Yuki Tsunoda af willen. Ook Sergio Pérez zou te horen hebben gekregen dat hij tweede moet worden in het kampioenschap om zijn stoeltje voor 2024 te behouden. Daniel Riccardo zou anders zijn vervanger zijn voor 2024, met Liam Lawson als de vervanger van de Australiër bij AlphaTauri.

Geruchten Red Bull

Bij het Duitse Sky Sports zegt Schumacher, zelf voormalig F1-coureur, dat de geruchten op waarheid gebaseerd zijn. De oorzaak van deze geruchten is de mogelijke verkoop van AlphaTauri, waar eerder dit jaar nog over gesproken werd. "De verkoop werd in Salzburg voorkomen, omdat dit de wens van de overleden Dietrich Mateschitz was. Hierdoor zei Horner: ‘Als ik meer moet ondersteunen, moet ik ook meer invloed kunnen uitoefenen.’ Ik heb het gevoel dat Horner AlphaTauri wil overnemen en het zo succesvol mogelijk wil maken om het ooit voor een goede prijs te kunnen verkopen.”

Voorkeur Verstappen

Volgens Schumacher zou Horner überhaupt niet al te geliefd zijn binnen het Red Bull-team. "Hij is en was niet onomstreden in Salzburg. Onderschat het niet. Dr. Marko heeft hem [Horner] al vroeg opgepikt en staat altijd aan zijn zijde." Ook Verstappen zou, ondanks dat hij niet genoemd werd in de geruchten van afgelopen weekend, volgens Schumacher een rol spelen in dit hele verhaal. "Het verhaal gaat dat Verstappen het [ontslag van Marko] niet zou tolereren en dat hij liever Horner ziet gaan.”