Lars Leeftink

Maandag 16 oktober 2023 18:47 - Laatste update: 18:51

Sergio Pérez zou dankzij zijn resultaten in 2023 erg onder druk staan om het seizoen goed af te sluiten en zo zijn zitje voor 2024 bij Red Bull Racing veilig te stellen. Max Verstappen, die misschien wel het meest dominantie seizoen ooit in de Formule 1 neer aan het zetten is, reageert op de situatie en de prestaties van de Mexicaan.

Pérez kwam in 2021 naar Red Bull om na Pierre Gasly en Alex Albon de volgende coureur te zijn die teamgenoot van Verstappen werd. In 2021 leverde Verstappen dit meteen het kampioenschap op bij de coureurs, iets wat in 2022 en 2023 ook zo zou zijn. Red Bull werd in 2022 en 2023 kampioen bij de constructeurs, waardoor de eindresultaten van het team met Pérez als coureur geen discussiepunt zijn. De individuele prestaties van de Mexicaan zijn dat wel. In zowel 2021 als 2022 werd hij geen tweede in het kampioenschap, waarbij dit zeker in 2022 kritiek opleverde. Toen moest hij Charles Leclerc voor zich laten. In 2023 staat de Mexicaan op P2 in het kampioenschap, maar zijn voorsprong op Lewis Hamilton en Fernando Alonso met nog vijf races te gaan is niet groot.

Verstappen over Pérez

In gesprek met Formel1.de zegt Verstappen, die in 2022 en 2023 de Mexicaan kansloos liet in de onderlinge duels, dat de Formule 1 een harde wereld is, maar hij niet kan verklaren waarom de MExicaan het zo lastig heeft in de RB19. "Uiteindelijk is het een harde sport. We zijn teamgenoten en werken goed samen; dat was ook zo met Pierre, Alex en Checo. Je moet uiteindelijk presteren. Natuurlijk is het lastig om te zeggen waarom bepaalde zaken zo gaan zoals ze gaan. Tja…”

Toekomst Pérez

Mede door de resultaten van Pérez in 2023 is de Mexicaan volgens de geruchten nog verre van zeker dat hij in 2024 een stoeltje heeft, terwijl Pérez nog wel een contract heeft tot eind 2024. Zowel Christian Horner als Helmut Marko hebben zowel hun best gedaan om de geruchten de kop in te drukken als de media te voeden met quotes over de prestaties van de Mexicaan. De concurrentie voor het stoeltje naast 2024, mocht deze echt onder druk staan, zou moeten komen van Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo. Beide coureurs hebben al zekerheid dat ze in 2024 namens AlphaTauri in actie mogen komen.