Jordy Stuivenberg

Maandag 16 oktober 2023 10:10 - Laatste update: 11:53

Max Verstappen heeft een bijzonder verzoek aan Ferrari en hoopt dat president John Elkann hem eens een belletje wil geven. Maar de Italianen hoeven er niet op te rekenen dat Verstappen het over een contract wil hebben, zo lezen we in La Gazzetta dello Sport.

De inmiddels drievoudig wereldkampioen laat in een interview met de Italiaanse sportkrant weten dat hij werkt aan een imposante verzameling racewagens en dat hij er ook graag een Ferrari aan toe zou willen voegen: de F2004. Dit is de bolide waarmee Michael Schumacher zijn zevende en laatste wereldtitel veroverde. “Ik zou graag alle Red Bull-wagens waarin ik wereldkampioen ben geworden, toevoegen aan mijn verzameling”, zo begint de Nederlander.

Artikel gaat verder onder video

Ferrari F2004

“Daarnaast zou ik graag de Ferrari F2004 van Michael Schumacher willen kopen, dat is echt een geweldige auto”, zo doet de Red Bull-coureur uit de doeken. “Maar ik heb geen idee hoe ik die zou kunnen kopen. Dus zie dit maar als een openbare oproep aan Ferrari-president John Elkann. Ik hoop dat hij dit interview leest en me eens een belletje wil geven.”

Flinke bedragen

De F2004 is zeer gewild: ook Sebastian Vettel deed al eens een poging ‘m te kopen. Hij gaf echter op vanwege de torenhoge prijzen. Zelfs een showwagen bracht twee jaar geleden al 660.000 euro op. Deze motorloze F2004 werd weliswaar gebouwd door Ferrari en bleef tot 2014 in hun eigendom, maar het blijft een auto waar je geen meter mee kunt rijden. En iets zegt ons dat Verstappen dat wel graag zou willen.