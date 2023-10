Ook Verstappen onderdeel van discussie na 'oversteek-incident' Hamilton

Jordy Stuivenberg

Maandag 16 oktober 2023

Max Verstappen is plotseling ook onderdeel van gesprek in de discussie rondom het ‘oversteek-incident’ in Qatar. Daar stak Lewis Hamilton na zijn aanvaring met George Russell het circuit over, terwijl er nog geracet werd.

Hamilton kreeg daarvoor een boete van 50.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk. Daarnaast kreeg hij een formele waarschuwing voor het oversteken van het circuit. De stewards gaven daarbij aan dat Hamilton wel direct excuses maakte en toe gaf dat hij wist dat hij een overtreding begaan had. De FIA heeft de zaak nu alsnog heropend, onder andere vanwege de voorbeeldstatus van een coureur als Hamilton. Zij vrezen dat jonge rijders zijn voorbeeld volgen.

Chandhok haalt voorbeelden aan

Dat besluit van de FIA zorgt dan weer voor een nieuwe discussie op sociale media, waarbij veel mensen zich afvragen waarom Hamilton zo aangepakt wordt door de FIA. Sky F1-analist Karun Chandhok haalt bijvoorbeeld verschillende voorbeelden aan van andere rijders die een vergelijkbare overtreding begingen, ook eerder dit jaar nog. Dat maakt het des te opvallender dat er nu zo’n zaak van gemaakt wordt.

“Ik wil niet zeggen dat dit weggewuifd moet worden, maar ik weet zeker dat Lewis niet de eerste is die dit doet. Stak Logan Sargeant ook niet de baan over bij het vorige raceweekend in Japan? Het is vreemd om de zaak van Lewis zo aan te pakken als andere rijders eerder dezelfde fout maakten. Max in Monza 2021 is een ander voorbeeld”, schrijft Chandhok op sociale media.

Verstappen stak in 2021 inderdaad de baan over na een aanvaring met Hamilton. De twee waren destijds verwikkeld in een bloedstollende WK-strijd en gaven elkaar geen centimeter ruimte in de eerste chicane op het circuit van Monza. De Nederlander wandelde over het circuit terug richting de paddock, een vergelijkbaar vergrijp waar Hamilton nu dus flink voor bestraft wordt.