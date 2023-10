Redactie

Vrijdag 13 oktober 2023 11:19

Drievoudig wereldkampioen Formule 1 Nelson Piquet werd afgelopen jaar door de Braziliaanse rechtbank veroordeeld tot een schadevergoeding van ongeveer een miljoen dollar, nadat hij Lewis Hamilton racistisch bejegend zou hebben. Dat vonnis is nu nietig verklaard, zo melden verschillende Braziliaanse media.

In maart van het afgelopen jaar dook er plots een oud interview op van Piquet, waarin hij Hamilton een neguinho noemde, de Braziliaanse variant van het N-woord. Dit deed hij kort na de controversiële crash tussen Hamilton en Max Verstappen op Silverstone in 2021. De voormalig Formule 1-coureur en schoonvader van Verstappen bood niet veel later zijn excuses aan en legde uit dat het woord in Brazilië anders geïnterpreteerd wordt dan in het Westen: "Ik zou nooit het woord gebruiken waarvan ik in sommige vertalingen wordt beschuldigd. Ik veroordeel iedere suggestie dat ik het woord zou hebben gebruikt met het doel om een coureur te kleineren vanwege zijn huidskleur, ten zeerste", klonk het onder andere.

Veroordeling

Het kwaad was echter al geschiet. Vanuit de paddock klonken verschillende geluiden over het intrekken van de toegang tot Formule 1-weekenden voor Piquet, en in de rechtbank werd de 71-jarige Braziliaan veroordeeld tot een schadevergoeding van ongeveer een miljoen dollar die gebruikt zou worden voor publieke doeleinden. Dit vanwege "ontoelaatbare beledigingen." Piquet en zijn advocaten gingen hier echter niet mee akkoord, en spanden niet veel later een hoger beroep aan.

Hoger beroep

Met succes, zo melden verschillende Braziliaanse media nu. In het hoger beroep zou de rechtbank hebben geoordeeld dat Piquet geen collectieve schade heeft aangebracht, en dat zijn uitspraken ook niet van homofobe aard zijn geweest. De eerste veroordeling en de bijbehorende schadevergoeding, zijn nietig verklaard. Daarmee is de kous echter nog niet af voor Piquet. Zowel het Braziliaanse Openbaar Ministerie als de organisaties Educafro Brasil, Santo Dias Centrum en de nationale LGBT Allianti gaan in beroep tegen de uitspraak.