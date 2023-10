Jan Bolscher

Vrijdag 13 oktober 2023 10:49

Alain Prost vermoedt dat Max Verstappen de komende jaren onverslaanbaar zal blijven. Volgens de viervoudig wereldkampioen is de Nederlander inmiddels een stuk rustiger geworden, op zijn streven naar perfectie na.

Verstappen legde in Qatar beslag op zijn derde achtereenvolgende wereldkampioenschap, waarmee hij qua titels op gelijke hoogte is gekomen met mannen als Ayrton Senna, Jackie Stewart en schoonvader Nelson Piquet. De 26-jarige coureur heeft recent meerdere keren uitgesproken dat hij niet in de Formule 1 rijdt om zo lang mogelijk door te gaan, maar om te genieten van het moment. Of hij na zijn huidige contract bij Red Bull Racing dat tot eind 2028 loopt Überhaupt nog doorgaat, is dan ook de vraag. Prost is echter van mening dat we de Limburger voorlopig nog niet zien vertrekken.

Artikel gaat verder onder video

Eén met de auto en het team

"Een derde wereldtitel winnen is al iets groots", schrijft Prost in zijn column voor L'Equipe. "Om dat op rij te doen, is nog grootser. Slechts een paar grote namen hebben dat voor elkaar gekregen. Wat Max Verstappen in mijn ogen zo goed en sterk maakt, is zijn vermogen om als geweldige coureur altijd meer te willen. Er bestaat geen twijfel over dat hij erin is geslaagd om een geweldige coureur te worden. Maar wat hem naar mijn idee nog sterker maakt, is dat het hem is gelukt om één te worden met zijn auto en het team."

Slecht teken voor de concurrentie

De Fransman vervolgt: "Hij streeft iedere dag naar perfectie. Als je hem op vrijdag tijdens de eerste vrije training hoort klagen over het gedrag van zijn auto, hoor je niet meer de woede van de jongen die fouten maakte en soms in de muur belandde vanwege zijn ongeduldigheid. Nee, die Max verdween aan het eind van 2021 na zijn fantastische gevecht met Lewis Hamilton", aldus Prost, die zich bewust niet uitlaat over het controversiële einde van dat seizoen. "Het verslaan van de zevenvoudig wereldkampioen heeft hem sterker gemaakt. Die eerste titel heeft hem sterker gemaakt. Hij is rustiger geworden, behalve in zijn streven naar perfectie. Het is een slecht teken voor de concurrentie, want ik zie hem voorlopig niet vertrekken."