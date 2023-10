Brian Van Hinthum

Woensdag 11 oktober 2023 18:43

Eén van de discussiepunten na de bijzondere Grand Prix van Qatar in de stomende hitte vormen zich in de track limits. De straffen die uitgedeeld werden tijdens de race in Lusail vormen een belangrijk onderwerp van gesprek. Lance Stroll was één van de mannen die kritiek leverde, maar Nico Rosberg kan weinig met de woorden van de Canadees.

De Grand Prix van Qatar werd afgelopen zondag ontsierd door overtredingen met de track limits en en de slopende omstandigheden voor coureurs. Logan Sargeant gaf halverwege de race aan zich niet goed te voelen en het team van Williams stond hem toe om de strijd te staken en de wagen te parkeren, voordat de Amerikaan misschien wel flauw was gevallen in zijn bolide. Verschillende heren zochten na afloop het medisch centrum in Qatar op, waar volgens Lando Norris zelfs een aantal coureurs flauwgevallen waren na afloop van de uitputtingsslag.

Kritiek van Stroll

Esteban Ocon deed daarnaast ook een bijzondere openbaring: de Alpine-coureur moest vroeg in de race al overgeven in zijn cockpit wegens de verstikkende hitte. Stroll maakte na afloop in de media zijn kritiek op de vele track limits-straffen duidelijk en maakte ook een link met de zware omstandigheden. "Het is een grap dat ze hier straffen voor uitdelen. Ze begrijpen niet hoe de Formule 1 werkt en wat ze ons aandoen. Ze maken het circuit smaller en geven ons straffen voor baanlimieten. En je kan niet over de kerbs rijden, omdat de banden het dan begeven. Ik denk dat dit iets is waar naar gekeken moet worden. Zestig ronden pure concentratie, 65 tot 70 graden in de cockpit met zes tot zeven G-krachten. Dat is het frustrerende", zei hij onder meer.

Rosberg kritisch op Stroll

De zichtbaar aangeslagen Canadees voegde daar ook nog aan toe dat hij richting het einde van de race regelmatig wegviel door de hitte en dat daar ook een link met de track limits lag. Stroll was namelijk één van de heren die meermaals bestraft werd. Rosberg kan zich er bij Sky Sports niet helemaal in vinden. "Het is wel een extreme manier om het zo te zeggen met dat hij de laatste 25 ronden bijna flauwviel in de hogesnelheidsbochten. Ik geloof hem wel en het is natuurlijk ontzettend zwaar, maar desalniettemin lukte het de andere coureurs - in ieder geval veel van hen - om het wél zonder straffen door te komen. Vooral de beste coureurs hier vandaag. Voor mij is dat dus geen excuus om zoveel straffen te krijgen als dat hij heeft gekregen."