Remy Ramjiawan

Dinsdag 10 oktober 2023 16:31

Dinsdag werd bekend dat Pirelli tot en met 2027 doorgaat met het leveren van de banden. Daarmee is de toekomst van de sport de komende jaren weer vastgelegd qua banden. Een terugkeer naar meerdere partijen die het rubber zouden kunnen leveren, dat ziet Formule 1-CEO Stefano Domenicali bij Motorsport.com voorlopig niet meer gebeuren.

Daar waar de Formule 1 in het verleden over veel losse variabelen beschikten om de races interessant te maken, is dat anno 2023 toch wel redelijk aan banden gelegd. Zo is het bijtanken al een tijdje verboden en ook qua bandenleverancier is er tegenwoordig ook maar één keuze. Het zorgt er enerzijds voor dat de teams beschikken over een gelijker speelveld, anderzijds zorgt het ook voor iets voorspelbaardere races.

Kostenbeheer

Een 'bandenoorlog' zoals we dat in de beginjaren 2000 zagen tussen Bridgestone en Michelin zal volgens Domenicali niet direct gebeuren in de Formule 1. Het heeft volgens de Italiaanse CEO te maken met de kosten. "Ik denk dat dit punt samen met de FIA ​​is genomen om ervoor te zorgen dat we de kosten van het ecosysteem van de F1 onder controle konden houden. Dat was de belangrijkste reden dat we zijn overgestapt van de bandencompetitie, toen we veel testten, veel kilometers maakten en veel onderzoek deden, dat was echt nuttig. Maar de kosten waren enorm."

Deur op een kier voor eventuele concurrenten

Vooral die kosten waren de reden om het anders te gaan doen en inmiddels hoeft de sport niet meer terug naar de situatie, zoals dat vroeger was. "Daarom zijn we van die richting overgestapt naar de nieuwe situatie. Het is te voorbarig om te denken dat dit een mogelijkheid voor de toekomst zou kunnen zijn." De kosten zijn nu acceptabel, toch zet Domenicali de deur op een kier: "Maar het is een relevant punt, want als je in de toekomst met verschillende mechanismen de kosten kunt beheersen, waarom niet?"